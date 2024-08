V Argentině nasadili na důchodce obušky a slzný plyn, chtějí vyšší penze

Několik tisíc důchodců, které přišli podpořit i zástupci odborů či různých organizací, se shromáždilo ve středu odpoledne před argentinským parlamentem. Poté měli namířeno na ikonickém náměstí Plaza de Mayo, kde je sídlo vlády.

Než tam vyrazili, zasáhla proti nim policie. Použila slzný plyn i obušky. Posléze se podle EFE uskutečnila za dohledu velkého množství policistů pokojná manifestace před sídlem vlády.

„Je mi pětasedmdesát let, zažil jsem éru (Jorgeho) Videly a tohle mi připadá podobné, nastříkali nám slzný plyn do očí, je to moc smutné,“ popsal místnímu tisku jeden z účastníků demonstrace sedící na zemi poté, co mu ošetřili zasažené oči. Vzpomněl tak na období, kdy byl prezidentem Argentiny diktátor Videla (1976-1981). Ten byl později odsouzen za mučení a zločiny proti lidskosti a v roce 2013 zemřel ve vězení.

„Je to ostuda. Celý život jsme pracovali a teď ten zloděj říká, že země se zhroutí, když nám dají navíc mizerných 20 tisíc pesos (asi 470 korun),“ postěžoval si další důchodce. Argentina se potýká s vysokou inflací, minulý měsíc byla meziročně 263 procent.

Ultraliberální prezident Javier Milei, který je v úřadu od loňského prosince, už v předvolební kampani slíbil razantní škrty ve státním rozpočtu, což na mítincích demonstroval i vystupováním s motorovou pilou. Jeho „šoková terapie“, s níž chce dostat ekonomiku z krize, však vyvolala masové demonstrace a proti některým ze stovek jím navrhovaných reforem se postavil i soud.

Středeční protest důchodců byl proti rozhodnutí prezidenta vetovat zákon, který minulý týden schválila horní komora a v červnu i dolní komora parlamentu. Zákon zvyšuje důchody, ale jen velmi málo. Přesto ho chce prezident vetovat. Parlament může veto přehlasovat, pokud se pro něj vysloví dvě třetiny v obou komorách.