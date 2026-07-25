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Archeologové v Pompejích odhalili stropní fresku, použili inovativní metodu

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  8:47
Práce na rekonstrukci fresek v archeologickém areálu v Pompejích (23. července...

Práce na rekonstrukci fresek v archeologickém areálu v Pompejích (23. července 2026) | foto: Parco Archeologico di PompeiAP

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Archeologové v Pompejích odhalili částečně zrekonstruovanou stropní klenbu s freskami, na nichž jsou vyobrazeny detailní scény z řecké mytologie. Archeologický park v pátek uvedl, že k rekonstrukci použil inovativní metodu.

Strop podle odhadů pocházel z banketového sálu v horním patře domu, k němuž patřila i pekárna. Dosud se podařilo složit více než čtvrtinu původní fresky.

Svědectví o zoufalé snaze utéct z hořících Pompejí. Našly se nové kostry

Odborníci vytvořili zakřivenou nosnou konstrukci, na kterou umístili fragmenty tak, aby napodobily původní tvar klenby. Jakmile budou nalezeny a restaurovány nové části fresek, budou moci být do scény přidány, uvedl park ve svém prohlášení.

Jedna z fresek na klenbě zachycuje mytologickou scénu s řeckým bohem vína Dionýsem a dcerou krétského krále Mínóa Ariadnou. Dionýsos je zobrazen na voze, zatímco Ariadna naproti němu hraje na strunný nástroj.

Erupce Vesuvu je neodradila. Do Pompejí se lidé znovu vrátili, ukazují vykopávky

Klenutý strop byl představen tento týden na závěr mezinárodního semináře o nových objevech a restaurátorských pracích při vykopávkách v Pompejích. Pompeje, ležící asi 25 kilometrů jihovýchodně od Neapole, patří k nejvýznamnějším archeologickým nalezištím na světě a jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.

Erupce Vesuvu v roce 79 našeho letopočtu pohřbila město pod několikametrovou vrstvou popela a pemzy. Ve druhé fázi katastrofy byli lidé pohlceni žhavým oblakem, který kolem jejich těl ztuhl. Po rozkladu měkkých tkání zůstaly ve ztvrdlém materiálu dutiny. Ty začali archeologové v 19. století vyplňovat sádrou, aby získali plastické otisky obětí. Metodu systematicky zavedl v roce 1863 italský archeolog Giuseppe Fiorelli.

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Témata: freska, Pompeje, klenba

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