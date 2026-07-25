Archeologové v Pompejích odhalili stropní fresku, použili inovativní metodu

Strop podle odhadů pocházel z banketového sálu v horním patře domu, k němuž patřila i pekárna. Dosud se podařilo složit více než čtvrtinu původní fresky.
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Svědectví o zoufalé snaze utéct z hořících Pompejí. Našly se nové kostry
Odborníci vytvořili zakřivenou nosnou konstrukci, na kterou umístili fragmenty tak, aby napodobily původní tvar klenby. Jakmile budou nalezeny a restaurovány nové části fresek, budou moci být do scény přidány, uvedl park ve svém prohlášení.
Jedna z fresek na klenbě zachycuje mytologickou scénu s řeckým bohem vína Dionýsem a dcerou krétského krále Mínóa Ariadnou. Dionýsos je zobrazen na voze, zatímco Ariadna naproti němu hraje na strunný nástroj.
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Erupce Vesuvu je neodradila. Do Pompejí se lidé znovu vrátili, ukazují vykopávky
Klenutý strop byl představen tento týden na závěr mezinárodního semináře o nových objevech a restaurátorských pracích při vykopávkách v Pompejích. Pompeje, ležící asi 25 kilometrů jihovýchodně od Neapole, patří k nejvýznamnějším archeologickým nalezištím na světě a jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.
Erupce Vesuvu v roce 79 našeho letopočtu pohřbila město pod několikametrovou vrstvou popela a pemzy. Ve druhé fázi katastrofy byli lidé pohlceni žhavým oblakem, který kolem jejich těl ztuhl. Po rozkladu měkkých tkání zůstaly ve ztvrdlém materiálu dutiny. Ty začali archeologové v 19. století vyplňovat sádrou, aby získali plastické otisky obětí. Metodu systematicky zavedl v roce 1863 italský archeolog Giuseppe Fiorelli.