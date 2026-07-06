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Žena v reklamě také vadí. Ultraortodoxní Židé chtějí nastolit v Izraeli svoje pořádky

Dagmar Langová
  20:00

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Izrael má problém. Ultraortodoxní komunita odmítá vést normální život, což vede ke konfliktům, které musí řešit policie. Komunita se rychle rozrůstá a Izrael se nemůže shodnout, zda postavit města jen pro ně, nebo volit cestu smíšených měst. | foto: Profimedia.cz

Od naší spolupracovnice v Izraeli - Ultraortodoxní Židé a v tmavých hidžábech zahalené muslimky. Jinak prázdné ulice, které však vypadaly dobře. Radnice si dávala zjevně záležet, aby v pouštním městě byla zeleň. Arad je poslední zastávka předtím, než autobus začne sjíždět do hlubokého údolí k Mrtvému moři. Trochu jak na konci světa. Těžko bych uvěřila, že tohle místo kdysi bylo symbolem liberalismu a že se o dvanáct let později dostane hned třikrát během půl roku do hlavních titulků médií.

Že jsou v Aradu pře mezi ultraortodoxními Židy a těmi sekulárními a liberálními, odhalila začátkem roku reportáž v televizi Kan. Padala v ní obvinění, že městské obchodní centrum koupili představitelé dynastie chasidů Ger a tamní obchodníci proto museli začít přioblékávat figuríny a odstraňovat snímky žen (některým ultraortodoxním komunitám vadí i portréty žen v reklamách na brýle).

Zhruba 50 procent ultraortodoxních mužů nepracuje. Komunita často žije z podpor, darů, přídavků a vnucuje svůj životní styl svému okolí; třeba klaksony, které oznamují, že brzy začne šabat, atd.

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Žena v reklamě také vadí. Ultraortodoxní Židé chtějí nastolit v Izraeli svoje pořádky

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