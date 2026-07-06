Že jsou v Aradu pře mezi ultraortodoxními Židy a těmi sekulárními a liberálními, odhalila začátkem roku reportáž v televizi Kan. Padala v ní obvinění, že městské obchodní centrum koupili představitelé dynastie chasidů Ger a tamní obchodníci proto museli začít přioblékávat figuríny a odstraňovat snímky žen (některým ultraortodoxním komunitám vadí i portréty žen v reklamách na brýle).
Zhruba 50 procent ultraortodoxních mužů nepracuje. Komunita často žije z podpor, darů, přídavků a vnucuje svůj životní styl svému okolí; třeba klaksony, které oznamují, že brzy začne šabat, atd.