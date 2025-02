Arabské státy odmítly Trumpův nápad na vysídlení Palestinců z Gazy

Trump v uplynulých dnech několikrát hovořil o tom, že Palestinci by měli odejít z boji zničeného Pásma Gazy a usídlit se na jiném místě, kdy by mohli žít v míru. V pátek americký prezident zopakoval, že by Palestince měly přijmout Egypt a Jordánsko. To však už dříve odmítli egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí a jordánský král Abdalláh II.

Po dnešním jednání v Káhiře ministři zahraničí a představitelé Egypta, Jordánska, Kataru, Spojených arabských emirátů, Saúdské Arábie, Palestinské samosprávy a Ligy arabských států vydali společné stanovisko. V něm odmítli jakékoliv vysídlení Palestinců z Pásma Gazy či Západního břehu Jordánu. Tato území by měla tvořit společně s východním Jeruzalémem samostatný palestinský stát.

Arabské státy a organizace varují, že plány na vysídlení Palestinců ohrožují stabilitu v regionu a mohly by vést k rozšíření konfliktu v oblasti. Signatáři dokumentu tvrdí, že země a organizace, které zastupují, chtějí s Trumpovou administrativou spolupracovat na vytvoření samostatného palestinského státu.

Budoucnost Pásma Gazy po konci války, kterou vedou Izrael a teroristické hnutí Hamás, není jasná. Předchozí americký prezident Joe Biden chtěl, aby v Pásmu Gazy vládla reformovaná Palestinská samospráva. Současná izraelská vláda takzvané dvoustátní řešení odmítá. Trumpova slova potěšila izraelskou krajní pravici, která by chtěla Palestince z Pásma Gazy vyhnat.