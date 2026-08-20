Americké velitelství CENTCOM informovalo, že letadlová loď připlula do jeho oblasti ve středu. Na síti X zveřejnilo snímek pocházející podle armády z plavby v Arabském moři.
CENTCOM řídí americké operace na Blízkém východě a řídilo tedy i americké údery ve válce proti Íránu. Velitelství také zodpovídá například za vojenské akce v Hormuzském průlivu.
Letadlová loď USS Abraham Lincoln je nasazená na moři už přes osm měsíců. Její plavba se prodlužovala, přitom v mírové době mise obvykle trvá přibližně šest měsíců.
Na palubě je přes 5000 mužů, kteří údajně v poslední době čelili potížím mimo jiné s fungováním toalet, se zásobováním hygienickými prostředky či se stravováním. Média dokonce tvrdila, že několik námořníků se pokusilo skočit přes palubu.
Podobné zprávy vyvolaly kritiku ze strany amerických opozičních představitelů, ale prezident Donald Trump existenci problémů popřel a ministr války Pete Hegseth prohlásil, že média situaci zveličila.
Kvůli vyslání USS George Washington na Blízký východ Spojené státy nemají v současnosti letadlovou loď v Tichém oceánu.
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Admirál pochválil odolnost posádky USS Abraham Lincoln. Na palubě panuje úzkost
Letadlová loď USS Abraham Lincoln vyplula z amerického San Diega na konci loňského listopadu. Nejdříve byla nasazena v Asii a pak vyslána k Íránu kvůli válce, kterou zahájily Spojené státy a Izrael na konci února.
Podle amerického tisku k problémům na palubě přispělo vedle délky bojového nasazení i poničení americké námořní základny v Bahrajnu, kterou zasáhly íránské rakety. Tím se výrazně zkomplikovala logistická podpora letadlové lodě.