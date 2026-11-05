Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Izraelští Arabové o svržení Netanjahua hodně stojí. Další podpořili Eisenkota

Autor: ,
  20:28
Kandidát za opozici Gadi Eisenkot na demonstraci na Náměstí rukojmích v Tel...

Kandidát za opozici Gadi Eisenkot na demonstraci na Náměstí rukojmích v Tel Avivu tři dny před parlamentními volbami (25. října 2026) | foto: ČTK

Plakát s předsedou strany Jašar Gadim Eisenkotem (22. října 2026)
Předseda strany Jašar a bývalý náčelník izraelské armády Gadi Eisenkot...
Předseda strany Jašar a bývalý náčelník izraelské armády Gadi Eisenkot...
Tank naložený na vojenském nákladním voze projíždí kolem volebního plakátu s...
20 fotografií
Izraelský prezident Jicchak Herzog přijal odpoledne k povolební konzultaci zástupce další politické formace, která uspěla v parlamentních volbách. Delegace Jednotné kandidátky, které dominují izraelští Arabové a která získala 11 mandátů, prezidentovi doporučila na premiérský post šéfa opoziční centristické strany Jašar Gadiho Eisenkota.

Představitelé Jednotné kandidátky Herzogovi podle serveru The Times of Israel sdělili, že vládu vedenou Eisenkotem podpoří, aniž by do ní vstoupili. Šance Eisenkota, že bude prezidentem vybrán k sestavení nové vlády, tak dál rostou.

Podle šéfa Jednotné kandidátky Júsifa Džabárína vychází podpora Eisenkota z požadavků jejich voličů, kteří chtějí změnu. Džabárín přitom zmínil rasismus, diskriminaci, kriminalitu a vyloučení, kterými izraelští Arabové za současné vlády Benjamina Netanjahua trpí. Džabárín nicméně dodal, že s Eisenkotem v mnoha ohledech nesouhlasí. „Nevolíme mezi dobrým a lepším, ale mezi tím, co považujeme za špatné a ještě horší,“ uvedl.

Izrael je přítěž i pro republikány. Trumpovo „ne“ ohrozí objednané zbraně za miliardy

Eisenkota prezidentovi doporučila i další strana izraelských Arabů Raam, která ve volbách získala osm mandátů. Naopak ultraortodoxní aliance Jednotný judaismus tóry (UTJ), která dlouhá léta pomáhala Netanjahuovi udržet se u moci, dnes Herzogovi nedoporučila žádného člena parlamentu pro sestavení vlády, tedy ani Netanjahua, ani Eisenkota. Netanjahuovi se tak vzdaluje šance, že ho prezident o sestavení nové vlády požádá.

Ve volbách z minulého týdne žádný blok stran nezískal potřebnou parlamentní většinu 61 mandátů. Strany podporující dosavadní Netanjahuovu vládu získaly 53 křesel, blok čtyř opozičních stran 48 a 19 mandátů budou mít arabské strany.

Sedmasedmdesátiletý Netanjahu, jehož strana Likud volby minulý týden vyhrála s 27 mandáty, zůstane izraelským premiérem, dokud nevznikne nová vláda. Pověřený kandidát na to bude mít 28 dnů s možností dvoutýdenního prodloužení. Pokud se mu podobu kabinetu dojednat nepodaří, může Herzog pověřit sestavením vlády někoho jiného.

Ještě dnes se má Herzog podle agentury Reuters setkat s Eisenkotem i s Netanjahuem a jeho konzultace se šéfy parlamentních stran by tak měly skončit.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. Pět vylosovaných...

OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě

Bývalý premiér Mirek Topolánek s europoslancem Alexandrem Vondrou na předávání...

Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek

V Oleškách zavládl první den humanitárního příměří. Město na levém břehu Dněpru...

Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

Pavel nemá ambici být vyjednavačem o míru na Ukrajině. Nabízí zkušenosti z NATO

Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN....

Prezident Petr Pavel nemá ambici být evropským vyjednavačem o ukončení války na Ukrajině. Rád by ale přispěl svými zkušenostmi z působení v NATO. Pavel to ve čtvrtek řekl novinářům po jednání hlav...

5. listopadu 2026  20:38

Izraelští Arabové o svržení Netanjahua hodně stojí. Další podpořili Eisenkota

Kandidát za opozici Gadi Eisenkot na demonstraci na Náměstí rukojmích v Tel...

Izraelský prezident Jicchak Herzog přijal odpoledne k povolební konzultaci zástupce další politické formace, která uspěla v parlamentních volbách. Delegace Jednotné kandidátky, které dominují...

5. listopadu 2026  20:28

Melania Trumpová přijala zástupce Ukrajiny a Ruska. Věří v plamen míru

Melanie Trump, manželka amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Z iniciativy americké první dámy Melanie Trumpové se ve čtvrtek v Bílém domě setkali zástupci Ukrajiny a Ruska. Při ceremonii prohlásila, že si přeje, aby se nedávné příměří v Ruskem okupovaných...

5. listopadu 2026  6:35,  aktualizováno  20:11

Pelc chtěl po smrtelné nehodě dohodu o vině, žalobkyně nereagovala, píše NS

Prestižní ocenění EY Podnikatel roku 2015 získal Zdeněk Pelc, majitel loděnické...

Miliardář a někdejší šéf loděnické továrny na gramodesky Zdeněk Pelc, který podle policie zavinil loni v létě pod vlivem alkoholu smrtelnou nehodu, chtěl před podáním obžaloby uzavřít dohodu o vině a...

5. listopadu 2026  20:08

Izrael je přítěž i pro republikány. Trumpovo „ne“ ohrozí objednané zbraně za miliardy

Premium
Hořící plakát, na kterém jsou jsou vyobrazeni Steve Witkoff, Donald Trump,...

Americká podpora Izraele přestává být samozřejmostí. Donald Trump v den voleb do Kongresu překvapivě oznámil, že chce zastavit každoroční vojenskou pomoc, viceprezident J. D. Vance mluví o změně...

5. listopadu 2026

Papež má nový papamobil. Svou cestu po Jižní Americe zahájí mší na obřím pódiu

Slavnostní odhalení papežského vozu v Limě v Peru. (4. listopadu 2026)

Papež Leo XIV. se těší z nového papamobilu. Peruánské letectvo a organizátoři jeho cesty po Jižní Americe představili v hlavním městě Lima speciální upravený vůz Chevrolet Colorado, který bude...

5. listopadu 2026  19:42

To nejsou demonstrace o poplatcích, ale aby naše vláda skončila, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš ve Sněmovně

Skutečným důvodem demonstrací není podle premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše návrh jeho vlády zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Na demonstrace jsem zvyklý. Ale ty demonstrace nejsou o...

5. listopadu 2026  8:53,  aktualizováno  19:10

Na Českém slavíkovi vystoupí Farna, Noid či Mirai. Síň slávy přivítá bratry Nedvědy

Ondřej Sokol a Aleš Háma coby moderátoři Českého slavíka

V přímém přenosu vyhlašování cen Český slavík v pátek 27. listopadu vystoupí loňští vítězové Ewa Farna a Václav Noid Bárta, dále Vojtěch Dyk, Tereza Mašková, Markéta Irglová nebo Sofian Medjmedj....

5. listopadu 2026

Do ulic ve Francii vyšlo 600 tisíc lidí. Velká města se potýkala s nepokoji

Přímý přenos
Maskovaný demonstrant drží červenou světlici během demonstrace v Paříži. (5....

Francouzské ulice znovu zaplnily protesty. Odbory tvrdí, že do ulic vyšlo přes 1,6 milionu lidí, z toho 350 tisíc v Paříži. Podle ministerstva vnitra se ale zapojilo přes 600 tisíc lidí. Manifestace,...

5. listopadu 2026  6:23,  aktualizováno  18:58

Tragický požár na Domažlicku. Hasiči našli v panelákovém bytě mrtvého člověka

Při požáru bytu v Horšovském Týně na Domažlicku zemřel jeden člověk. Tělo...

Posily povolávali ve čtvrtek odpoledne hasiči k uhašení hořícího bytu v sedmém patře bytového domu v Horšovském Týně na Domažlicku. Uvnitř našli tělo bez známek života. Příčinu požáru zjišťují...

5. listopadu 2026  18:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Výhrůžky bombou v letadle se mohou brát jako vtip a inspirovat další, říká expert

Policie zasahovala na letišti Václava Havla v Praze. Důvodem bylo obdržení...

Dokázat propašovat bombu do letadla je podle experta na leteckou dopravu Petra Kováče velmi nepravděpodobné. Přesto i minimální riziko stačí k tomu, aby aerolinky začaly hledat možnost co...

5. listopadu 2026  18:11

Soud změnil výsledky voleb v Praze 10. Dva kandidáti přišli o mandát

Městský soud v Praze (14. března 2026)

V zastupitelstvu Prahy 10 nezasednou dva kandidáti uskupení Naše Praha 10 Bohumil Zoufalík a Ivana Cabrnochová. Rozhodl o tom Městský soud v Praze, který při přezkoumání voleb odhalil chybu při...

5. listopadu 2026  17:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.