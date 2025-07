Arabské státy právě vzkázaly Hamásu, že je mrtvola, má odevzdat zbraně a vypadnout z Gazy a už se nevracet. Na první pohled to vypadá jako přelom, ale ve skutečnosti je to jen připomínka zapomínané blízkovýchodní konstanty, že Arabové mají rádi Palestince asi jako víte co.