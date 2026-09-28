Jací jsou Íránci, když tam člověk přijede poprvé, podruhé a nevidí třeba tolik do hloubky?
První dojem bude pohostinný. To platí úplně pro všechny napříč ekonomickým, etnickým nebo náboženským spektrem. A potom už bych asi jedno společné slovo nenašla. Ještě vlastně by se dalo říct hrdí, hrdí na svoje dějiny, na svůj národ. Ale už i u tohohle jsme u jakéhosi „ale“. Protože Írán je často spojovaný s Persií, ale Peršané dneska etnicky tvoří něco mezi 50 a 60 procenty obyvatel země. Potom tam máme spoustu jiných etnik: Kurdové, Balúčové, Arabové, Turkmeni, mnozí další, kteří už Peršané nejsou. Jsou třeba hrdí na něco jiného, ale už to není ten sjednocující prvek.
Když popisuju Írán, tak používám slovo konflikt. Ale ne ve smyslu války, ale ve smyslu konfliktu ideí, vizí, názorů, životního stylu. I postojů k náboženství, k politice. Protože íránská společnost je nesmírně složitá a hrozně těžko se hází do jednoho pytle nebo jakýmkoliv způsobem generalizuje.
Lenka Hrabalová
Je česká arabistka, íránistka a historička, která se regionu Blízkého východu věnuje již téměř dvě dekády. V Íránu strávila v součtu více než rok života a zemi navštívila zhruba 25krát.
Dlouhodobě se zaměřuje na každodenní život obyčejných lidí, proměny společnosti vlivem politiky a náboženství a na dopady klimatické krize.
Je autorkou pěti knih. Za publikaci Mozaikou Íránu, v níž kombinuje cestopis s literaturou faktu, obdržela prestižní Cenu Egona Erwina Kische. Mezi její další díla patří kniha o klimatických změnách Neúrodný půlměsíc či titul pro dětské čtenáře Hrdinové Orientu.
Jaký je vztah lidí k režimu?
Íránců je 90 milionů a jednotní nejsou vůbec v ničem. Íránská společnost je názorově strašně rozmanitá a to se odráží i v postoji vůči režimu. My nedokážeme říct, kolik Íránců podporuje režim, ale zpravidla se uvádí, že jedna třetina je velmi proti, jedna třetina je pro a jedna třetina je tak nějak mezi tím. A ta jedna třetina je právě ovlivnitelná současným vývojem. Čili když byly velké protesty a režim střílel do protestujících, tak spíš byli protirežimní, protože se jim nelíbilo, že jejich sousedi umírají na ulicích.
Teď v době, kdy Írán je ohrožen zvenčí, se naopak může dít to, že lidé se sjednocují za vlajku, jak se říká. Takže naopak by měli tendenci ten Írán bránit. A to je vlastně důležitá věc.
Íránci můžou nesnášet režim, nesnášet vládu, nesnášet vlastně i náboženství. Ale můžou to naopak i milovat. Hrozně si váží toho, co Írán kulturně a historicky představuje. Co představuje ten národ, ten stát, to území. A pokud je toto ohroženo, tak se jim to samozřejmě nelíbí.
Co ten režim vlastně znamená? Co je to za lidi? Z jakých vrstev se rekrutují? Jaká je tam tradice, kdy podle níž si předávají moc, nebo se volí?
My říkáme režim, ale je to v zásadě Islámská republika, teokracie. V tomhle systému úplně na vrcholku stojí vůdce – rahbar – a tím vůdcem je nejvyšší ajatolláh. Tento nejvyšší vůdce byl zakladatel republiky Chomejní, potom přišel ajatolláh Chameneí, a teď máme od smrti ajatolláha Chameneího jeho syna Modžtabu, o kterém nevíme, jestli žije, jestli někde není schovaný, jestli je zraněný. Neviděli jsme ho od jeho zvolení.
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Pozice toho nejvyššího vůdce je takový pavouk v centru pavučiny. On má kolem sebe spoustu nitek, za které tahá. Jakkoliv tam třeba fungují volby – například role prezidenta je volená – stále to je nejvyšší ajatolláh, který tu volbu ovlivňuje. Ne úplně přímo, ale je jedním z těch, kteří vybírají členy rady dohlížitelů. Rada dohlížitelů zasedne, protřídí kandidáty a vyhází všechny nevhodné – moc liberální, moc žena – a nechá tam pár lidí. Tímhle způsobem ovlivňuje celé dění v zemi. A pod jeho moc také spadají revoluční gardy, které jsou velmi často skloňované a mají pod sebou veškeré ty balistické nebo vesmírné programy, jaderný výzkum a tak dále. Je to taková paralelní armáda, která vznikla v době revoluce a je zodpovědná nejvyššímu vůdci.
V dnešní době nevíme, jestli nejvyšší vůdce žije, nebo do jaké míry třeba je kognitivní. A mluví se o tom, že moc v zemi přebírají revoluční gardy. Mluví se o tom, že revoluční gardy postupně mohou přebírat moc v zemi a vytvoří polovojenský, polonáboženský systém, který budou ovládat.
Jak se žije běžným Íráncům, co se týče ekonomické úrovně, nějakého pocitu spokojenosti? Dá se to vůbec zhodnotit?
Nic jako běžný Íránec neexistuje. Etnicky i nábožensky je ta země rozmanitá, roztříštěná, a ty podmínky toho životního stylu se strašlivě liší. Máte lidi ve městě, kteří mají nalepené oči na iPhonech a pobírají informace z celého světa, protože se naučili perfektně anglicky. Tam sedá ta smetánka, ty krásné holky, namalované, po plastických operacích. Máte pocit, že jste na Orientem šmrncnutém Západě. A na venkově ti lidé žijí v chatrčích, v zemljankách, v domečkách, které mají celá staletí za sebou. Já znám vesnice, které jsou postavené kompletně z bláta, ty místnosti mají třeba dva na dva metry, nebo tam žije v jedné místnosti čtrnáct, patnáct lidí. A sice mají všichni elektřinu, ale mají tam jednu televizku s miniaturní obrazovkou, a ta televizka vysílá to, co jim posílá vláda.
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Obecně ale můžeme říct, že ta země zažívá velmi rychlé chudnutí. Inflace tam udělala obrovský chaos. Také se potýkají se změnou klimatu. Írán má velmi špatný management například vodních zdrojů.
Na jihu země se konají protesty proti tomu, jak to vláda zvládá. Bohužel když se v Evropě píše o protestech v Íránu, tak je to velmi často redukované na atraktivní záběry krásných íránských žen, které mávají šátkem proti režimu. To prostě každý uchopí: tahle chudinka se musí zahalovat a nemá plná práva, pak ji zmlátí policie. To pobere kdekdo. Ale problémy Íránu jsou mnohem strukturálně hlubší a řada z nich je prostě výrazně méně atraktivní než ty íránské ženy.
Jak pevný režim je a jak velkou roli v tom hraje třeba právě náboženství?
Režim je velmi pevný, prorůstá celou společností. Je to šíitská teokracie, ale Írán je šíitský asi jenom ze 60 procent. V sunnitských pohraničních oblastech neperských etnik – Balúčové, Kurdové, Arabové – režim pevné základy nemá a není oblíbený. U šíitů je to jiné. Města jako Qom nebo Mašhad, kde jsou velké svatyně, jsou silná centra, která režim podporují a odkud čerpá svoji legitimitu.
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Do revolučních gard navíc vstupují i sunnité, protože příchod a s ním spojená konverze k šíitskému islámu přináší finanční benefity i zlepšení postavení pro rodinu. Není to pouze otázka hluboké víry, ale potřeby slušně vydělávat a zabezpečit rodinu. Ten režim je přítomný na všech úrovních. I když se podařilo postřílet velitele nebo nejvyššího ajatolláha, režim nezkolaboval. Vždycky se objevili další, kteří zabrali jejich místo.
Zbavit se režimu není jen o tom, že zabijeme nebo uneseme prezidenta. Mnoho věřících nejvyššího ajatolláha vnímá jako toho, jemuž mají věřit a kterého chtějí následovat. To se netýká pouze Íránu, představitelé íránského režimu jsou uznávaní v celém šíitském světě jako ochránci šíitského islámu. Některým věřícím nemusí vyhovovat vláda, prezident ani revoluční gardy, ale věří tomu, co jim tito náboženští představitelé říkají. Konec tohoto režimu je v nedohlednu.
Jaký vhled si myslíte, že má americký prezident Donald Trump? Uvědomuje si složitost té společnosti?
Vzhledem k tomu, že americký prezident jednou mluvil o Islámské republice Japonsko a podruhé místo Íránu mluvil o Iráku, tak nevěřím tomu, že by tu zemi ukázal na mapě. A že by jakkoliv pochopil její hloubku, absolutně o tom pochybuju. Ale nejsem amerikanistka. Pro něho to je otázka ega, zapsat se do dějin: „Já jsem vyřešil Írán.“ A je to otázka zisku. Když se podíváme, jakým způsobem třeba jeho syn Barron Trump profitoval z útoku na Írán, tak tam prostě je to zjevné.
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Když se podíváme do zpráv, tak máme pocit, že může přijít z Íránu jaderná hrozba. Člověk má pocit, že by ten Írán vlastně neměl mít ani rád. Proč bychom Írán a Íránce měli mít rádi? Co je na nich pěkné?
Írán je jedna z nejstarších civilizací naší planety. Je to civilizace, která má 5000 let. Je to svět, který byl mnohokrát dobytý, mnohokrát poražený, ale nikdy nepřestal existovat. Íránská kultura, íránská architektura, íránské umění ovlivnily svět od Balkánu po Střední Asii. Je to pro nás spojka do prastaré minulosti. A tohle je třeba věc, co Íráncům můžeme závidět. Oni skloní hlavu, jsou dokopaní, zničení, ale stále ta kultura prostě existuje. Tohle bychom o Íránu měli vědět a minimálně tohoto bychom si na nich měli vážit. Zdaleka ne všichni Íránci milují režim, zdaleka ne všichni Íránci chtějí válku, ale prostě všichni chtějí, aby Írán a to, co kulturně a historicky představuje, přežilo.