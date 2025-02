Slovenské Romy okouzlila letniční církev. Nabízí karbanátky zdarma a cestu z bídy

Je čas oběda a do nízké budovy bývalé hospody u fotbalového hřiště proudí zástupy žen a dětí. Rozesmáté kuchařky rozdávají talíře s karbanátky a brambory, naleštěný konvektomat hučí a ve vzorně naklizené jídelně se neustále točí strávníci. Biblický citát nad výdejním pultem jim u každého sousta připomíná: „Me som e Alfa the Omega, o Ešebno the o Posledno.“

Mnoho našich mladých lidí teď studuje na školách, mají lepší vzdělání a lepší práci. To, co nedokáže udělat stát, co nezvládne Evropská unie, to dokáže Pán Ježíš. Marek Olah jarovnický pastor