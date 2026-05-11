Boháči se to dozví první. Web předpovídá jadernou katastrofu podle provozu na nebi

Autor:
  16:31
Až bude konec blízko, miliardáři opustí pomyslnou loď mezi prvními. Právě s touto teorií pracuje stránka Apocalypse Early Warning System, která na základě aktuálního počtu soukromých tryskáčů na nebi odhaduje, jak daleko máme k jaderné katastrofě.

Stránka Apocalypse Early Warning System na základě aktuálního počtu soukromých tryskáčů na nebi odhaduje, jak daleko máme k jaderné katastrofě. | foto: https://ews.kylemcdonald.net/

„Předpokládáme, že v případě hrozící jaderné apokalypsy mnoho lidí s přístupem k soukromým letounům okamžitě vzlétne a opustí centra měst. Tato stránka tento ukazatel sleduje v reálném čase. Aktuální stupeň ohrožení je uváděn na stupnici od 1 do 5, přičemž hodnota 5 znamená, že apokalypsa je pravděpodobně na spadnutí,“ líčí web Apocalypse Early Warning System.

Stránku vytvořil americký umělec a programátor Kyle McDonald. Momentálně se podle něj není čeho bát, stupeň ohrožení je na jedničce. V pondělí ke třetí hodině SELČ bylo ve vzduchu 522 soukromých tryskáčů se zhruba šesti tisíci lidmi na palubě. Pohybovali se především nad Evropou a Spojenými státy, pár letadel bylo zrovna v Jižní Americe, sem tam letoun v Asii a Austrálii.

U každého stroje je uvedená jeho aktuální poloha i to, v jaké výšce se zrovna pohybuje. Web nicméně deklaruje, že jde pouze o odhad, nikoliv přesný výčet, a že neví, kdo konkrétně v letadle sedí. Sleduje odchylky od běžného stavu. Filtruje data ze služeb pro sledování letů a pravidelně je aktualizuje, zájemcům nabízí i upozornění do SMS nebo na e-mail.

Zohledňuje přitom americké svátky, kdy na obloze bývá více letadel, ale upozorňuje, že navzdory veškeré jeho snaze se může stát, že stupnice vystoupá na pětku třeba i v době prázdnin nebo důležitých sportovních událostí.

Klíčový předpoklad ovšem tak jako tak je, že nejbohatší lidé světa dokážou adekvátně vyhodnotit, kdy je čas utéct – do jejich soukromých bunkrů nebo alespoň odlehlých regionů. Informace, včetně špatných zpráv, se k nim totiž dostávají mnohem dřív než k ostatním lidem, a to i o několik hodin. Masový odlet miliardářů tak může být užitečným vodítkem, že konec je blízko.

McDonald situaci přirovnává k trhům, které také dokážou rychle reagovat na interní informace. „Zprávy o sázkách na válku s Íránem popisovaly neobvykle dobře načasované sázky související s vojenskými událostmi a vývojem cen ropy,“ píše se na webu.

Sám McDonald web vytvořil v reakci na svou vlastní úzkost, stejně jako na nervozitu, jež ve společnosti právě v této neklidné době plné katastrof, válek a vyhrocených výroků – zdá se – narůstá. „Chci, aby se lidé zasmáli. Doufám, že v naší situaci spatří i humor – že jsme uvězněni v boji mezi superbohatými a pracující třídou,“ řekl McDonald pro deník The Washington Post. „A nezapomeňte, že stále existují věci, které můžeme udělat. Nejsme úplně poraženi a neztratili jsme veškerou naději,“ apeluje.

Od chvíle, kdy nový „barometr paniky miliardářů“ spustil, se zatím stupeň ohrožení nikdy nedostal nad číslo 4. „Mým obecným cílem je dát lidem takovou ‚hackerskou mentalitu‘, aby uměli sledovat, co se kolem nás děje, neviděli jen šum, ale skutečně rozpoznali některé z těchto vzorců,“ dodává muž, který už vytvořil třeba aplikace ověřující, zda je daná osoba agentem americké Imigrační a celní policie (ICE) či zda se nachází v Epsteinových spisech.

