Už žádné chrápání? Klid do ložnice má přinést „stimulátor jazyka“

Zařízení Genio Nyxoah zatím zkouší pod dohledem lékařů z University College London Hospital (UCLH) asi dvě desítky pacientů. Třiašedesátiletá Britka Natalie Bollerová si ho nemůže vynachválit, konečně se pořádně vyspí a druhý den není unavená. Apnoe totiž způsobuje opakované přerušování dýchání během spánku, což vede k probouzení a rozbourání zdravého spánkového cyklu.

Nové zařízení se skládá z několika částí, klíčový je drobný implantát, který se pacientovi voperuje během asi tříhodinového zákroku. Zařízení je propojeno s podjazykovým nervem. Ovládání implantátu zajišťuje malý externí čip, jenž se před spaním lepí na spodní stranu čelisti, během dne se pak zařízení dobíjí. Vše lze ovládat prostřednictvím propojené mobilní aplikace. Během spánku implantát jemně stimuluje jazykový nerv tak, aby mohl pacient volně a nepřerušovaně dýchat.

Bollerová trpěla chrápáním a poruchou dýchání při spánku desítky let. „Vyzkoušela jsem všechno včetně CPAP přístroje, nosila jsem ho rok, ale bylo to strašně nekomfortní,“ popisuje. CPAP zařízení pracuje na principu kontinuálního přetlaku v dýchacích cestách, nevýhodou je, že pacient musí mít na tváři rozměrnou dýchací masku, která je napojena na centrální jednotku. S dýcháním tedy zařízení pomůže, o pohodlném spánku však nemůže být řeč.

Stimulační čip Genio Nyxoah.

Po voperování nového zařízení Bollerová pocítila výrazné zlepšení po pár dnech. „Voperovali mi to pod čelisťový sval, byla to jemná práce, neporušili žádné nervy. Jazykem mohu normálně hýbat a nevadí to ani polykání,“ popisuje.

Desítky probuzení za hodinu

Podobné zkušenosti má i osmačtyřicetiletá Olivia Rushtonová z Northamptonshiru. Implantát jí voperovali v červnu, aktivace zařízení se dočkala o měsíc později. Do té doby dlouhé roky bojovala s noční zástavou dechu, měla až pětašedesát epizod za hodinu. Pro diagnózu spánkové apnoe přitom stačí „pouhých“ třicet.

Aktuálně se její stav výrazně zlepšil, i když stále není bez obtíží. „Je to kontinuální proces, pořád se to zlepšuje. Už jsem přihlášená do další studie na příští rok. Nejprve jsem byla z celé té operace vyděšená, ale překvapilo mě, jak rychle to zvládli. Rekonvalescence rovněž nezabrala moc času,“ uvedla pro list The Times.

Přístroj je zatím ve fázi testování, podle vědců a lékařů by však mohl za pár let nahradit dosud nejrozšířenější metodu CPAP. Ta je sice běžně dostupná, pořízení však pacienty přijde na desítky tisíc korun. V krajním případě se apnoe řeší i operativně.