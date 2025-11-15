Televizní společnost Bayerischer Rundfunk (BR) hovoří v souvislosti se samolepkami o šílenství a cituje uměleckou kovářku Andreu Würzingerovou z Eschenlohe, jejíž otec Franz Würzinger kříž pozlacený skutečným zlatem v roce 1993 zhotovil.
Když kříž po zhruba 15 letech poprvé zamířil na opravu, byly na něm tehdy podle kovářky tři samolepky. V roce 2017, když dostal nové pozlacení, už na něm bylo asi 70 nálepek. Nyní jich je několik stovek ve třech vrstvách.
Kříž, který váží 300 kilogramů a který je vysoký 4,88 metru, nejprve kovářka zbaví samolepek, poté podklad zbrousí a nanese lak a nové plátkové zlato. Pro opravu pozlacení kříže si objednala 500 kusů plátkového zlata o rozměrech osm krát osm centimetrů, a to za 1500 eur (přes 36 000 Kč).
Německo má dost neukázněných turistů, na nejvyšší horu kvůli nim přidá druhý kříž
Restaurování pak podle BR bez nákladů na dopravu vyjde na pětimístnou sumu. Hotovo by mělo být do 28. listopadu, tedy do začátku lyžařské sezony.
Nejvyšší německou horu Zugspitze ročně navštíví zhruba 600 000 lidí. Vrcholový kříž je u turistů velmi oblíbený, cesta k němu od lanovky je však náročná, neboť vede přes kovové žebříky a po úzkých skalních římsách.
Mnoho návštěvníků ale náročnost podceňuje, proto správci lanovky nechali ve výšce 2950 metrů vztyčit ještě druhý kříž z levných materiálů. Ten mohou turisté polepovat samolepkami podle libosti.
Stávající pozlacený vrcholový kříž nahradil ten původní z roku 1851, který je nyní umístěn v muzeu v Garmisch-Partenkirchenu. Jsou na něm patrné díry po kulkách. Podle někdejšího ředitele muzea Josefa Kümmerleho se na sklonku druhé světové války v dubnu 1945 nechali na vrchol vyvézt američtí vojáci, kteří na kříž stříleli.