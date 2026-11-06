Kněz vystupoval proti ruské invazi. Běloruský soud ho poslal do vězení

Lidskoprávní organizace Vjasna považuje Parachněviče za politického vězně. Duchovní podle AP vystupoval proti ruské invazi na Ukrajinu, vyzýval k míru a pokání a odsuzoval roli Běloruska v konfliktu. Autoritářský vůdce země Alexandr Lukašenko zkraje války poskytl Moskvě běloruské území pro vpád na sousední Ukrajinu ze severu. Parachněvič spolu s dalšími lidmi organizoval sbírku na pomoc Ukrajincům, píše AP.
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Bezpečnostní složky podle Vjasny zadržely kněze letos v březnu a ten ve vazbě prodělal infarkt. Konkrétní obvinění proti němu nejsou z dostupných zpráv zcela zřejmá. Původní obvinění z vlastizrady bylo nahrazeno mírnější kvalifikací, soud kněze uznal vinným z urážky úřadů a extremismu, píše Vjasna, podle níž byla soudní líčení neveřejná.
„Úřady agresivně pronásledují, vyhrožují a zastrašují ty, kteří v zemi formují veřejné mínění. Parachněvič je velmi oblíbený kněz, jeho kázání poslouchaly tisíce Bělorusů,“ uvedl podle AP Pavel Sapelka z Vjasny. Soudní proces s duchovním se podle něj odehrál na pozadí dlouhodobého nátlaku, který úřady vyvíjejí na náboženská společenství v Bělorusku.
Desítky duchovních, katolických, pravoslavných i protestantských - skončily ve vězení, byly umlčeny nebo donuceny k odchodu do exilu kvůli svým protestům v souvislosti s prezidentskými volbami v roce 2020, píše AP.
V těchto volbách úřady prohlásily vítězem opět dlouholetého vládce země Lukašenka. Opozice označila výsledky za zfalšované a Západ je odmítl uznat. V zemi propukly rozsáhlé demonstrace, které režim brutálně potlačil.
Hlavní opoziční představitelé skončili ve vězení nebo byli donuceni emigrovat. V případě duchovních se represe podle AP zaměřily zejména na ty zástupce církví, kteří protesty podpořili a ve svých kostelích poskytli útočiště demonstrantům.
V Bělorusku je nejrozšířenější pravoslavné křesťanství, které vyznává asi 80 procent obyvatel, necelých 14 procent jsou katolíci a asi dvě procenta protestanti, podotkla AP.
Běloruská exilová opoziční vůdkyně Svjatlana Cichanouská označila zprávu o Parachněvičově odsouzení za srdcervoucí a jeho obvinění za politicky motivovaná. Lukašenko existenci politických vězňů v zemi popírá. Vjasna jich ale v současné době eviduje 884.
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V poslední době běloruský vůdce propustil řadu vězňů, mnoho z nich označovaných za politické. Propuštění stovek politických vězňů vyjednaly Spojené státy. Podle opozice ale běloruský režim neustále zatýká další lidi jako náhradu za ty, které propouští.