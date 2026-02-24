Prohlášení za něj přečetla jeho zástupkyně pro politické záležitosti Rosemary DiCarlová na úterním zasedání Rady bezpečnosti OSN ke čtvrtému výročí ruské invaze na Ukrajinu.
„Jsme svědky eskalujících důsledků tohoto zjevného porušování mezinárodního práva,“ uvedl Guterres o válce.
Více než 15 000 civilistů podle něj bylo na Ukrajině zabito od začátku války a dalších 41 000 bylo zraněno. Mezi mrtvými a zraněnými bylo 3200 dětí.
Guterres varoval, že boje představují přímá rizika pro bezpečný provoz jaderných zařízení na Ukrajině. „Tato neomluvitelná hra jaderné rulety musí okamžitě přestat,“ uvedl šéf OSN.
Vyzval členské státy, aby plně financovaly humanitární pomoc. Jakékoliv urovnání války podle něj musí zachovat suverenitu, nezávislost a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznávaných hranic.