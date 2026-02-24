Válka na Ukrajině je skvrnou na našem kolektivním svědomí, řekl šéf OSN

  22:02
Čtyři roky po začátku ruské invaze na Ukrajinu zůstává tamní válka podle generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese skvrnou na našem kolektivním svědomí. Guerres v prohlášení vyzval k uzavření okamžitého příměří.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií

Prohlášení za něj přečetla jeho zástupkyně pro politické záležitosti Rosemary DiCarlová na úterním zasedání Rady bezpečnosti OSN ke čtvrtému výročí ruské invaze na Ukrajinu.

Dohoda z Prahy je minulostí. Začíná svět bez limitů na jaderné arzenály Ruska a USA

„Jsme svědky eskalujících důsledků tohoto zjevného porušování mezinárodního práva,“ uvedl Guterres o válce.

Více než 15 000 civilistů podle něj bylo na Ukrajině zabito od začátku války a dalších 41 000 bylo zraněno. Mezi mrtvými a zraněnými bylo 3200 dětí.

Guterres varoval, že boje představují přímá rizika pro bezpečný provoz jaderných zařízení na Ukrajině. „Tato neomluvitelná hra jaderné rulety musí okamžitě přestat,“ uvedl šéf OSN.

Šéf OSN vyzval ke změně priorit ve prospěch lidí. Zkritizoval nepoměr výdajů

Vyzval členské státy, aby plně financovaly humanitární pomoc. Jakékoliv urovnání války podle něj musí zachovat suverenitu, nezávislost a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznávaných hranic.

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavou situaci, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Ruští turisté berou KLDR útokem. Jako za časů SSSR, chválí si atmosféru v zemi

Turisté z Ruska vycházejí z mezinárodního letiště v Pchjongjangu. (27. června...

Prázdné pláže, tiché ulice a nádech nostalgie po Sovětském svazu. Tak líčí Severní Koreu ruští turisté, kteří v uplynulém roce vyrazili do autoritářské země v rekordních počtech. Někteří návštěvníci...

S ročníkem 1973 skončí poslední výhoda pro odchod do důchodu

důchodci penze důchod práce věk procházka stáří

Důchodový věk se posouvá stále výš a ani hranice 65 let, která platila ještě nedávno, už není nepřekročitelná. Pro lidi narozené v roce 1966 nebo později je strop pro důchodový věk 67 let. A to není...

Cyklistu u Lipovce na Blanensku srazilo auto, na místě byl mrtvý

Tragická nehoda u Dobřenic na Královéhradecku. (24. 11. 2022)

Po střetu s osobním autem v úterý u Lipovce na Blanensku zemřel cyklista. U řidiče vozu policisté provedli dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu i orientační test na omamné a psychotropní látky,...

24. února 2026  22:26

V poštovní schránce nechal telefon i doklady a zmizel. Seniora našli mrtvého

Záchrana z Vltavy na pražské náplavce. (1. prosince 2024)

Policie ukončila pátrání v Českých Budějovicích po pětaosmdesátiletém seniorovi, který po sobě zanechal veškeré osobní věci v domovní schránce. V úterý byl nalezen mrtvý. Policie na místě vyloučila...

24. února 2026  22:24

Záplavy se sesuvy půdy pustoší jihovýchod Brazílie, obětí jsou již desítky

Dopady brazilských silných dešťů a následných záplav (24. února 2026)

Jihovýchod Brazílie pustoší ničivé záplavy a sesuvy půdy, které si vyžádaly nejméně 23 obětí. Dalších téměř padesát lidí se pohřešuje. Nejvíce zasažen je stát Minas Gerais, kde musely úřady evakuovat...

24. února 2026  22:07

24. února 2026  22:02

Naslouchá kartelům, prohlásil Musk. Mexická prezidentka hrozí žalobou

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová a americký miliardář Elon Musk. (25....

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová zvažuje právní kroky proti americkému miliardáři Elonu Muskovi. Ten napsal, že mexická prezidentka říká, co jí našeptají členové drogových kartelů. V Mexiku...

24. února 2026  21:20

Po pádu z lešení ve Veselí nad Lužnicí si vážně zranil hlavu, resuscitace nepomohla

ilustrační snímek

Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku dnes odpoledne zemřel muž po pádu z lešení. Případ vyšetřují kriminalisté, kteří cizí zavinění předběžně vyloučili. Tragédie se stala po 17:00. O okolnostech případu...

24. února 2026  19:19,  aktualizováno  21:10

Vývoz ruské ropy je vyšší než před invazí. Co Kremlu pomáhá a na čem naopak tratí

Tanker Boracay z takzvané ruské „stínové flotily“, podezřelý z účasti na letech...

Ruský export ropy objemově překonává čísla z doby před invazí na Ukrajinu, a to i přes rozsáhlé západní sankce. Podle nové zprávy analytického centra CREA k tomu Moskvě pomáhá zejména tzv. stínová...

24. února 2026  20:53

Velvyslanec Kushner ignoroval předvolání kvůli výroku o Lyonu, omezili mu přístup

Americký velvyslanec v Paříži Charles Kushner (4. prosince 2025)

Americký velvyslanec ve Francii Charles Kushner znovu získá plný přístup k francouzské vládě až poté, co vysvětlí své rozhodnutí nedostavit se v pondělí na ministerstvo zahraničí, kam byl předvolán....

24. února 2026  9:35,  aktualizováno  20:23

Velké země přežijí porážku, ne nekonečnou strategii, vzkázal Macinka Lavrovovi

Ministr zahraničí Petr Macinka jednal se svým maďarským protějškem Péterem...

Rusko by mělo přiznat, že jeho plán na Ukrajině nevyšel. Na Valném shromáždění OSN v New Yorku to řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Ve svém projevu vzkázal šéfovi ruské diplomacie...

24. února 2026  15:15,  aktualizováno  20:05

Západ podporuje Ukrajinu na hranici udržitelné obrany, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel před setkáním s kandídátem na ministra životního prostředí...

Osvobození Ruskem okupovaných území v plné míře je z principu reality v tuto dobu nerealistické. Na debatě se studenty a akademiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (PřF UK) to v úterý...

24. února 2026  20:04

„Zpátky k poštovním holubům." Kreml vypne Telegram, reptají i nejtvrdší jestřábi

Premium
Pavel Durov, zakladatel komunikační platformy Telegram

Poslední ostrůvek svobody slova v Rusku má namále. Putinovský režim se chystá zcela zablokovat aplikaci Telegram, kterou využívá šedesát procent Rusů. Skončit by mohla už do tří měsíců, jenže...

24. února 2026

O co všechno jsem přišel. Zelenskyj odhalil, jak válka změnila jeho život

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (7. ledna 2025)

Prezident Volodymyr Zelenskyj je klíčovou postavou ukrajinské obrany proti již čtyři roky trvající ruské agresi. Podle jeho vlastních slov si na něm tato role již vybrala svou daň. V rozhovoru pro...

24. února 2026  19:29

