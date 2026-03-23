Žháři podpálili v Londýně čtyři sanitky. Šokující antisemitský útok, míní Starmer

  9:48
Jako trestný čin s antisemitským pozadím vyšetřuje britská policie požár čtyř sanitek, které patřily židovské dobrovolnické zdravotnické organizaci Hatzolah. Podle BBC policie po incidentu z pondělní noci pátrá po třech podezřelých. Britský premiér Keir Starmer označil čin za hluboce šokující antisemitský útok.

Hasiči se o požáru ve čtvrti Golders Green na severu Londýna dozvěděli v pondělí okolo 1:40 místního času (2:40 SEČ). Při hašení požáru, který se jim kolem třetí hodiny ranní podařilo zvládnout, evakuovali okolní domy a uzavřeli některé ulice. Zatím nejsou zprávy o tom, že by byl někdo zraněn.

Muž židovského vyznání stojí u policejního kordonu v Londýně, kde se vyšetřuje žhářský útok na čtyři sanitky patřící v dobrovolnické organizaci Hatzolah. (23. března 2026)
„Policisté zůstávají na místě a žhářský útok je vyšetřován jako antisemitský čin z nenávisti,“ uvedla londýnská policie.

„Myslím na židovskou komunitu, která se dnes ráno probudila do těchto strašlivých zpráv,“ uvedl Starmer. „Antisemitismus do naší společnosti nepatří,“ doplnil premiér a připojil výzvu, aby se každý s jakýmikoli informacemi o incidentu přihlásil na policii.

Hasiči sdělili, že v sanitkách, které stály u místní synagogy, vybuchlo několik tlakových lahví, a vozy pak začaly hořet. Výbuch rozbil i okna v jednom ze sousedních domů. Podle BBC několik obyvatel čtvrti uvedlo, že je v noci vzbudily hlasité výbuchy a intenzivní záře plamenů osvětlující celou ulici.

Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting podle agentury Reuters útok označil za odporný a uvedl, že se lidé musí společně postavit antisemitské nenávisti.

