Žháři podpálili v Londýně čtyři sanitky. Šokující antisemitský útok, míní Starmer

Hasiči se o požáru ve čtvrti Golders Green na severu Londýna dozvěděli v pondělí okolo 1:40 místního času (2:40 SEČ). Při hašení požáru, který se jim kolem třetí hodiny ranní podařilo zvládnout, evakuovali okolní domy a uzavřeli některé ulice. Zatím nejsou zprávy o tom, že by byl někdo zraněn.
„Policisté zůstávají na místě a žhářský útok je vyšetřován jako antisemitský čin z nenávisti,“ uvedla londýnská policie.
„Myslím na židovskou komunitu, která se dnes ráno probudila do těchto strašlivých zpráv,“ uvedl Starmer. „Antisemitismus do naší společnosti nepatří,“ doplnil premiér a připojil výzvu, aby se každý s jakýmikoli informacemi o incidentu přihlásil na policii.
Hasiči sdělili, že v sanitkách, které stály u místní synagogy, vybuchlo několik tlakových lahví, a vozy pak začaly hořet. Výbuch rozbil i okna v jednom ze sousedních domů. Podle BBC několik obyvatel čtvrti uvedlo, že je v noci vzbudily hlasité výbuchy a intenzivní záře plamenů osvětlující celou ulici.
Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting podle agentury Reuters útok označil za odporný a uvedl, že se lidé musí společně postavit antisemitské nenávisti.