„Je to snaha kriminalizovat jakékoliv antifašistické aktivity. Ve veřejném prostoru to posílí tlak krajní pravice,“ říká politolog Jan Charvát. Přitom právě členové krajní pravice mají opakovaně větší podíl na zabíjení v USA.
Antifa, celým názvem Antifašistická akce (AFA), je volná síť skupin a jednotlivců, kteří se hlásí k odporu proti fašismu a krajní pravici. Nemá vůdce, členskou základnu ani pevnou strukturu – funguje decentralizovaně, často v podobě malých lokálních kolektivů.
Před lety se s vlajkou Antifašistické akce objevil na demonstraci na podporu uprchlíků i bývalý ministr a expředseda Pirátů Ivan Bartoš.