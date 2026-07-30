Situace kolem mé slávy je výbušná. Je to opravdu nepředstavitelné. Bez přehánění se dá říci, že jsem nejznámější a nejdiskutovanější osobou v zemi a jeden z nejrozpoznatelnějších lidí na světě.
Utrpení doktora Fauciho. Amerika hltá tajný deník marnivého epidemiologa
Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa
Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...
Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů
Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...
Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista
Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....
Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu
Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...
V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat
V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....
Beethoven, nebo ptáci? EU hledá identitu, nové euro může rozdělovat, míní designéři
Eurobankovky dostanou po letech nový vzhled. Do užšího výběru se dostala desítka návrhů – polovině dominují přírodní motivy, druhé významné osobnosti Evropy. Právě konkrétní osoby mohou být podle...
Na Opavsku hoří les. Platí třetí stupeň poplachu, zasahují i speciální cisterny
V Novém Vrbnu na Opavsku hoří les. Kvůli požáru musel být vyhlášen třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Podle dostupných informací hoří na ploše zhruba 200 krát 300 metrů. Na místě zasahuje...
Vojtěch slibuje opatření ke snížení konzumace alkoholu. Řekl, která zvažuje
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch slibuje, že předloží návrhy, které by měly vést k poklesu spotřeby alkoholu. „Budu se snažit o to, abychom skutečně přijali opatření, která povedou ke snížení...
Obchodní víza a závazky vůči NATO. Pavel jednal s americkými kongresmany
Prezident Petr Pavel znovu otevřel s americkými kongresmany otázku obchodních víz, která by českým podnikatelům usnadnila vstup na americký trh. Při úterním jednání se zástupci republikánů i...
Španělskou Ceutu zaplnily tisíce Maročanů, město žádá vládu o vojenský zásah
Tisíce Maročanů ve středu pronikly do španělského autonomního města Ceuta, když ze sousedního Maroka přeplavali či přešli po souši. Španělští policisté podle médií takovému množství nedokázali čelit....
Je to varování, míní Turek o incidentu v Polsku. Rusko testuje hranice, řekl Kupka
Premiér Andrej Babiš (ANO) v návaznosti na incident, při němž v noci na čtvrtek došlo k narušení polského vzdušného prostoru, oznámil, že Česko stojí za svým sousedem. Na událost reagovali i další...
Kříženec Actionu a OBI míří do Česka. Podívejte se na ceny a sortiment
Český trh levných diskontů zažije zemětřesení. Asijský gigant MR D.I.Y. otevírá na konci léta první prodejnu v Ostravě, následně v Praze. Nabídne tisíce položek od domácích potřeb po kutilství a...
Utrpení doktora Fauciho. Amerika hltá tajný deník marnivého epidemiologa
Kulturní války kolem covidu zdaleka neskončily. Aspoň ve Spojených státech, které bez dechu sledují kongresové grilování Anthonyho Fauciho, který v době pandemie řídil reakci Trumpovy administrativy....
Polsko zasáhla ruská raketa. Dopadla na východě země, vzlétly stíhačky
Vojenský letoun F-16 byl v noci na čtvrtek vyslán k zásahu proti objektu letícímu na východě Polska. Asi 45 kilometrů jižně od Lublina poté vojáci objevili přibližně deset metrů velký kráter, jednalo...
V sobotu přijde změna, slibuje předpověď. Mapa ukazuje, kde bude pršet
Vlna veder si dá v Česku v sobotu malou pauzu, aby na začátku příštího týdne opět udeřila. Zatímco v pátek bude vrcholit příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu a odpolední teploty se budou...
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Rekordní sucho odhalilo mamuta. Dunaj ale přestává sloužit dopravě i elektrárnám
Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují mnoho let ukryté pozůstatky. Jeden takový objevil obyvatel bulharské vesnice Rjahovo, který...
Mladiství v přesile bili pěstmi patnáctiletého chlapce, útok natáčeli na mobil
V přesile na něj dotírají, padají údery pěstmi i kopance, roztrhnou mu tričko. Skupinka mladistvých včetně dívek nedávno brutálně napadla patnáctiletého chlapce na parkovišti u obchodního centra ve...