Vyhrožoval, že zabije kolegu, tvrdí vědec. Základna na Antarktidě volá o pomoc

Minulý týden jeden z vědců na Sanae IV v e-mailu upozornil na agresivní chování svého kolegy. Autor e-mailu napsal, že tento člověk napadl jednoho člena výzkumné mise, a dodal, že agresor je hrozbou pro celou posádku. Prosil tedy o okamžitou pomoc.

„Bohužel, jeho chování se zhoršilo do takové míry, že je to hluboce znepokojující. Konkrétně fyzicky napadl X (jméno není uvedeno), což je závažné porušení osobní bezpečnosti a norem na pracovišti,“ stojí v e-mailu, který zveřejnil list South Africa’s Sunday Times.

„Navíc vyhrožoval, že zabije X (jméno není uvedeno), což vytváří atmosféru strachu. Obávám se o svou vlastní bezpečnost a neustále přemýšlím, kdy se stanu další obětí,“ napsal autor e-mailu.

Jihoafrický ministr životního prostředí Dion George v reakci uvedl, že bude se členy týmu hovořit, aby vyhodnotil situaci.

„Tento člověk (obviněný člen posádky) se silně nepohodl s lídrem týmu. Situace se vyhrotila a tato osoba ho pak i napadla. Umíte si představit, jaké to je, jsou tam těsné ubikace a lidé trpí ponorkovou nemocí. Může to být velmi nepříjemné,“ vyjádřil se podle The Times k situaci George.

Vědecký tým je složený z odborníků na biologii, geologii, geomorfologii (věda zkoumající tvary, vznik a stáří zemského povrchu) a oceánografii, píše The Independent.

Na základně se věnují monitorování klimatu a geologickému a atmosférickému průzkumu. Okolní podmínky jsou přitom extrémní – teplota venku se pohybuje kolem minus 23 stupňů Celsia a vítr vane rychlostí více než 215 kilometrů za hodinu.

Dostat se k jihoafrické základně, která je od nejjižnějšího cípu Afriky vzdálená asi 2 500 kilometrů, zabere přibližně dva týdny. A to pouze za předpokladu, že je dobré počasí.

Kvůli ledovým krám a meteorologickým podmínkám je však podle webu The Times pravděpodobné, že skupina vědců zůstane v těchto končinách osamocena nejméně dalších deset měsíců.