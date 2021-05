Vznikl nový největší ledovec na světě, odlomil se od Antarktidy

„Z posledních snímků zachycených misí Copernicus Sentinel-1 je ledovec dlouhý asi 170 a široký 25 kilometrů a je o něco větší než španělský ostrov Mallorca,“ uvedla ve středu Evropská kosmická agentura.

Díky obrovskému rozsahu je ledovec největším na světě a zaujímá první místo po ledovci A-23A, který měří přibližně 3 880 kilometrů čtverečních a který se také nachází ve Weddellově moři.

Telení ledoců je pravidelný cyklus, při kterém dochází k deformaci souvislé vrstvy ledu a k odlamování obrovských bloků i menších kusů ledu z čel ledovců či z šelfových ledovců.

Vědci nepřisuzují tento konkrétní zlom klimatickým změnám a místo toho věří, že je součástí přirozeného cyklu telení ledovců v regionu. Jakmile se roztopí, nový ledovec nepovede ke zvýšení hladiny moře, protože byl součástí plovoucího ledového šelfu - stejně jako roztavená kostka ledu nezvyšuje hladinu nápoje ve vaší sklenici.

Tím se ledovce, jako je tento, liší od ledovců nebo ledových příkrovů, které se nacházejí na souši a které zvyšují hladinu globálního moře, když se odlomí do oceánu a roztaví se. Pokud by se roztavil celý ledový příkrov Antarktidy, mohlo by to zvýšit hladinu moře o téměř 56 metrů.