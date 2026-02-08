Na rivalitu mezi státy se tu nehraje. Antarktida má první „ledovou knihovnu“

Ledovce jsou pro vědce důležité hlavně jako přírodní archiv minulosti. Při jejich vzniku se do nich ukládá prach, popel i další chemické stopy, díky kterým výzkumníci mohou zpětně získávat informace o tehdejším podnebí.
Nově vzniklá „ledová knihovna“ u stanice Concordia v Antarktidě bude ideálním místem pro dlouhodobou úschovu vzorků z celého světa bez nutnosti technických zásahů nebo chlazení. Vědci sem už umístili vzorky z And, Špicberků, Alp, Kavkazu a pohoří Pamír v Tádžikistánu.
Nebylo by snadnější všechny informace z ledu zjistit už dnes, a ten pak jednoduše nechat roztát?
„Ještě nedávno jsme byli svědky příchodů technologií, které nabídly nové možnosti zkoumání složení nebo koncentrace plynů uvězněných v ledu,“ vysvětluje švýcarský klimatolog a fyzik Thomas Stocker, který je zároveň prezidentem Nadace Ledové paměti, jež za projektem stojí.
|
Nejsušší i největrnější. Ledová Antarktida nedrží jen mrazivé rekordy
„Budoucí technologie mohou posloužit jako klíč, který otevře dveře k celé řadě dalších informací o historii našeho environmentálního systému,“ objasňuje motivaci k uskladňování.
Napětí mezi státy se na Antarktidě stírá
Vědec se zároveň zamýšlejí nad tím, jak funguje mezinárodní spolupráce výzkumníků v době rostoucího geopolitického napětí.
„V jedinečném prostředí Antarktidy, které je tak výjimečné svým bohatstvím na přírodu a život, jsou úvahy týkající se postavení a hodnot jednotlivých zemí druhořadé,“ domnívá se.
„Společnou prioritou, jak jsme prokázali během posledních padesáti let vědeckého výzkumu v této oblasti, je porozumět našemu klimatickému systému,“ zamýšlí se s tím, že na Antarktidě úspěšně spolupracovali američtí a ruští vědci i v době studené války.
|
Další trapas z Bílého domu. „Dobyvatelský“ snímek umístil Grónsko do Antarktidy
Vyzývá zároveň všechny státy, na jejichž území se nacházejí ledovce, aby se zapojily a podpořily vědecké expedice zaměřené na odběr vzorků ledu. Oceňuje zejména Tádžikistán, který se stal prvním státem, který vzorek ledu daroval.
Čestným prezidentem nadace je monacký princ Albert II. a vrcholní představitelé pochází z různých zemí Evropy i Číny.