Na rivalitu mezi státy se tu nehraje. Antarktida má první „ledovou knihovnu“

Množství ledovců na celém světě rychle klesá, vědci tak v Antarktidě vybudovali první „ledovou knihovnu“ na světě. Díky celoročně nízkým teplotám budou v jejích prostorech uschovávány vzorky dnešních ledovců, které se mohou stát cennými pro budoucí výzkumníky.

Ledovce jsou pro vědce důležité hlavně jako přírodní archiv minulosti. Při jejich vzniku se do nich ukládá prach, popel i další chemické stopy, díky kterým výzkumníci mohou zpětně získávat informace o tehdejším podnebí.

Nově vzniklá „ledová knihovna“ u stanice Concordia v Antarktidě bude ideálním místem pro dlouhodobou úschovu vzorků z celého světa bez nutnosti technických zásahů nebo chlazení. Vědci sem už umístili vzorky z And, Špicberků, Alp, Kavkazu a pohoří Pamír v Tádžikistánu.

Nebylo by snadnější všechny informace z ledu zjistit už dnes, a ten pak jednoduše nechat roztát?

„Ještě nedávno jsme byli svědky příchodů technologií, které nabídly nové možnosti zkoumání složení nebo koncentrace plynů uvězněných v ledu,“ vysvětluje švýcarský klimatolog a fyzik Thomas Stocker, který je zároveň prezidentem Nadace Ledové paměti, jež za projektem stojí.

„Budoucí technologie mohou posloužit jako klíč, který otevře dveře k celé řadě dalších informací o historii našeho environmentálního systému,“ objasňuje motivaci k uskladňování.

Napětí mezi státy se na Antarktidě stírá

Vědec se zároveň zamýšlejí nad tím, jak funguje mezinárodní spolupráce výzkumníků v době rostoucího geopolitického napětí.

„V jedinečném prostředí Antarktidy, které je tak výjimečné svým bohatstvím na přírodu a život, jsou úvahy týkající se postavení a hodnot jednotlivých zemí druhořadé,“ domnívá se.

„Společnou prioritou, jak jsme prokázali během posledních padesáti let vědeckého výzkumu v této oblasti, je porozumět našemu klimatickému systému,“ zamýšlí se s tím, že na Antarktidě úspěšně spolupracovali američtí a ruští vědci i v době studené války.

Vyzývá zároveň všechny státy, na jejichž území se nacházejí ledovce, aby se zapojily a podpořily vědecké expedice zaměřené na odběr vzorků ledu. Oceňuje zejména Tádžikistán, který se stal prvním státem, který vzorek ledu daroval.

Čestným prezidentem nadace je monacký princ Albert II. a vrcholní představitelé pochází z různých zemí Evropy i Číny.

Na rivalitu mezi státy se tu nehraje. Antarktida má první „ledovou knihovnu"

