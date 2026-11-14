Do ulic tureckého města vyšlo až 10 tisíc lidí za přísného dohledu policie, která účastníky demonstrace preventivně prohledávala.
K demonstraci se připojili například i zástupci organizací na ochranu práv komunity LGBT+, která od září čelí zvýšenému tlaku ze strany tureckých úřadů. V rámci nové kampaně na ochranu rodiny úřady pozatýkaly desítky stoupenců této komunity a nechaly vypnout nejméně jeden zpravodajský portál a řadu účtů na sociálních sítích.
Demonstranti požadovali především striktnější ochranu klimatu. Podle nových odhadů se totiž do konce století nepodaří dodržet cíl udržet oteplení ve srovnání s předprůmyslovou érou do 1,5 stupně.
„Všude v Turecku i na celém světě se lidé mobilizují na ochranu své budoucnosti před ničivými dopady fosilních paliv,“ uvedl ředitel turecké pobočky organizace Greenpeace Berkan Özyer. Právě odklon od používání fosilních paliv patří obvykle k nejspornějším tématům při jednání o závěrech klimatických konferencí.
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Konference COP31 se nachází v poločase. Začala toto pondělí a skončit by měla příští pátek. V minulosti se však jednání protáhla i nad rámec oficiálního termínu ve snaze dosáhnout shody ohledně závěrů.
Výkonný tajemník Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) Simon Stiell vyzval vyjednavače a státy, aby hledali kompromis a vyhnuli se „taktickému zdržování“. „Každá země má nějaký pohled, každá země má hlas. Dohodnout se na každém slově a větě je tvrdá, ale životně důležitá práce,“ uvedl Stiell.
Turecko, které spolupředsedá konferenci, by chtělo v závěrech prosadit zvýšení podílu elektřiny na globální spotřebě energie na třicet pět procent do roku 2035.
Současný podíl se pohybuje kolem dvacet procent. Cíl však podle agentury Reuters neurčuje, z jakých zdrojů má dodatečná elektrická energie pocházet.