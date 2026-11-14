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Před konáním klimatické konference v Antalyi demonstrovaly tisíce lidí

Autor: ,
  21:50
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V tureckém letovisku Antalya, kde se od pondělí koná klimatická konference OSN,...

V tureckém letovisku Antalya, kde se od pondělí koná klimatická konference OSN, v sobotu tisíce lidí demonstrovaly za větší ochranu klimatu. (14. listopadu 2026) | foto: Reuters

V tureckém letovisku Antalya, kde se od pondělí koná klimatická konference OSN,...
V tureckém letovisku Antalya, kde se od pondělí koná klimatická konference OSN,...
V tureckém letovisku Antalya, kde se od pondělí koná klimatická konference OSN,...
V tureckém letovisku Antalya, kde se od pondělí koná klimatická konference OSN,...
7 fotografií
V tureckém letovisku Antalya, kde se od pondělí koná klimatická konference OSN, v sobotu tisíce lidí demonstrovaly za větší ochranu klimatu. Demonstranti mimo jiné kritizovali rozsáhlé používání fosilních paliv, jejichž emise přispívají k oteplování planety.

Do ulic tureckého města vyšlo až 10 tisíc lidí za přísného dohledu policie, která účastníky demonstrace preventivně prohledávala.

V tureckém letovisku Antalya, kde se od pondělí koná klimatická konference OSN, v sobotu tisíce lidí demonstrovaly za větší ochranu klimatu. (14. listopadu 2026)
V tureckém letovisku Antalya, kde se od pondělí koná klimatická konference OSN, v sobotu tisíce lidí demonstrovaly za větší ochranu klimatu. (14. listopadu 2026)
V tureckém letovisku Antalya, kde se od pondělí koná klimatická konference OSN, v sobotu tisíce lidí demonstrovaly za větší ochranu klimatu. (14. listopadu 2026)
V tureckém letovisku Antalya, kde se od pondělí koná klimatická konference OSN, v sobotu tisíce lidí demonstrovaly za větší ochranu klimatu. (14. listopadu 2026)
7 fotografií

K demonstraci se připojili například i zástupci organizací na ochranu práv komunity LGBT+, která od září čelí zvýšenému tlaku ze strany tureckých úřadů. V rámci nové kampaně na ochranu rodiny úřady pozatýkaly desítky stoupenců této komunity a nechaly vypnout nejméně jeden zpravodajský portál a řadu účtů na sociálních sítích.

Demonstranti požadovali především striktnější ochranu klimatu. Podle nových odhadů se totiž do konce století nepodaří dodržet cíl udržet oteplení ve srovnání s předprůmyslovou érou do 1,5 stupně.

„Všude v Turecku i na celém světě se lidé mobilizují na ochranu své budoucnosti před ničivými dopady fosilních paliv,“ uvedl ředitel turecké pobočky organizace Greenpeace Berkan Özyer. Právě odklon od používání fosilních paliv patří obvykle k nejspornějším tématům při jednání o závěrech klimatických konferencí.

Na klimatickou konferenci OSN dorazili brazilský prezident Lula i Thunbergová

Konference COP31 se nachází v poločase. Začala toto pondělí a skončit by měla příští pátek. V minulosti se však jednání protáhla i nad rámec oficiálního termínu ve snaze dosáhnout shody ohledně závěrů.

Výkonný tajemník Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) Simon Stiell vyzval vyjednavače a státy, aby hledali kompromis a vyhnuli se „taktickému zdržování“. „Každá země má nějaký pohled, každá země má hlas. Dohodnout se na každém slově a větě je tvrdá, ale životně důležitá práce,“ uvedl Stiell.

Turecko, které spolupředsedá konferenci, by chtělo v závěrech prosadit zvýšení podílu elektřiny na globální spotřebě energie na třicet pět procent do roku 2035.

Současný podíl se pohybuje kolem dvacet procent. Cíl však podle agentury Reuters neurčuje, z jakých zdrojů má dodatečná elektrická energie pocházet.

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