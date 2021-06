Dívka z osady běhala kvůli chudobě v balerínách, nyní je mistryní Slovenska

Annamária vyrůstá v chudé rodině společně se šesti dalšími sourozenci. I tak si ale šla za svým a dál rozvíjela svůj sportovní talent. „Jsem na ni hrdá, že vyhrála zlatou medaili. Hned jsem jí gratulovala, za odměnu dostala pizzu a určitě to také oslavíme,“ uvedla její matka Izabela.



Dívka je podle ní sportovkyně duší i tělem a vidí před sebou běžeckou kariéru. „Začínala v balerínkách a vidíte, co z ní vyrostlo,“ dodala pro server cas.sk matka. Rodina podle ní dostává měsíčně na sociálních dávkách 340 eur (přibližně 8 700 korun). „Dělám to tak, abychom byli všichni šťastní. Je to těžké, ale nestěžuji si,“ prohlásila matka.

Po kom zdědila běžeckou vytrvalost Annamária neví, ani jeden z rodičů se sportu nevěnoval. „Běhám často a ráda. Mám radost, když se mi podaří zlepšit si osobní rekord. Zatím mě to moc baví a když vyhrávám, cítím se skvěle,“ popsala. Na 1500 metrech vyhrála nad soupeřkou o jednu setinu.



Dívčin úspěch zaujal také slovenskou politickou scénu. Ministr financí a expremiér Igor Matovič z hnutí OĽaNO dívce blahopřál na Facebooku. „Dnes Annamária po třech letech opět zvítězila a stala se dorosteneckou mistryní Slovenska. Moc gratuluji,“ prohlásil.

Poslanec evropského parlamentu za stranu Progresivní Slovensko Michal Šimečka na Facebooku poblahopřál dívce, jejím rodičům, trenérovi i všem Slovákům. „Někdy stačí málo, vlídné slovo, důvěra a alespoň trochu lepší podmínky pro to, aby se děly velké věci,“ uvedl.

Lídr Slovenské národní strany (SNS) Andrej Danko jejímu vítězství věnoval příspěvek na Instagramu, ve kterém Matoviče obvinil, že dívku jen používá ke svému PR. Následně však dodal, že on sám se zasloužil o to, že město začíná stavět novou sportovní halu pro děti jako je Annamária.

Dívka slavila úspěch i mezi ženami

Dívka na sebe poprvé upozornila v roce 2018, když i bez sportovní obuvi, jen v balerínkách, vyhrála v Moldavě nad Bodvou 750 metrů dlouhý Běh pro zdraví. Turnaj pro žáky základních škol uspořádalo Centrum volného času CVrČek. Její příběh spustil lavinu vesměs pozitivních reakcí. Lidé dívce začali nabízet pomoc, mimo jiné dostala novou sportovní obuv.



Pomoci se jí rozhodl také trenér Norbert Pecze, synovec fotbalového trenéra Karola Peczeho. Ten serveru cas.sk řekl, že z děvčete vyrůstá šikovná atletka. „Je zatím ale třeba vidět dřinu a mnoho těžké práce. Vyžaduje to hodně energie, pomalu se ale posouvá dopředu,“ líčí.

„Čekáme před školou, abychom věděli, že přijde na trénink. Teď v teenagerském věku jsme na ni museli více přitlačit, ale vyplatilo se,“ říká Pecze s tím, že během pandemie to bylo s tréninkem těžké, protože osada byla kvůli šíření covidu-19 uzavřená.

„Naštěstí to dohnala a na v závodech v Šamoríně, kde soutěžila mezi ženami, skončila čtvrtá. Překonala i svůj vlastní osobní rekord,“ popsal. Její úspěch oslovil i slovenský paralympijský výbor. Annamária totiž navštěvuje speciální třídu a měla se zúčastnit mistrovství světa v Polsku.



Kvůli byrokracii ale na mistrovství podle Pczeho nakonec nevyrazila. „Když bude pravidelně trénovat, dosáhne ještě lepších výsledků,“ uzavřel.

Ředitelka CVrČku Mária Tóthová v roce 2018 upozornila, že bída trápí v regionu mnohem víc rodin. „Je to náhoda, že se tato fotka dostala na internet a zaujala lidi. V Moldavě nad Bodvou se už lidi nad chudobou nepozastavují. Jednoduše proto, že tu není ničím vzácným,“ uvedla.