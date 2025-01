Sluha dvou pánů. Jak bude vypadat prvních sto dní Trumpa v Bílém domě?

Igor Lukeš Uspokojení hybridního bloku voličů

Při odhadu, jak bude vypadat prvních sto dnů Donalda Trumpa v Bílém domě, můžeme vycházet ze dvou zdrojů: zaprvé z osobností, s nimiž chce vládnout, a za druhé z toho, co voličům slíbil. Co se týče jeho kandidátů na vysoké úřady, někteří jsou normální (Wileyová, Rubio, Bessent), jiní jsou nedůvěryhodní (Gabbardová, Hegseth, Ratcliff, Patel, Gorka, Miller, Navarro, Kennedy) a u většiny si na úsudek počkáme. Čtenáři mnohé z těchto osobností znají, a já se proto zaměřím na Trumpovy plány do budoucna.

Hlavním problémem nastupujícího prezidenta bude, že svůj úřad zahájí jako sluha dvou pánů. Zvolit ho pomohli manuální pracovníci a řemeslníci, muži bez vyššího vzdělání, Hispánci a také černoši, hlavně tím, ze zůstali doma. Trump to ví, protože když se ho ptali, čemu vděčí za své vítězství, řekl: „Vyhrál jsem díky mexické hranici a vysokým cenám potravin.“ Jeho kampaň ale zčásti financovala skupina více než padesáti miliardářů, těm nelegální přistěhovalci nevadí a o cenách vajíček nemají ponětí, protože sami nakupovat nechodí.

Uspokojit tento hybridní blok voličů nebude jednoduché. Ti první totiž k životu potřebují státní aparát, který není levný: sociální pojištění, zdravotní pojištění pro nemajetné a pojištění pro nezaměstnané činí 55 až 60 procent federálního rozpočtu. Naopak Trumpovi bohatí kamarádi chtějí stát s jeho regulacemi a daněmi radikálně zeštíhlit nebo zprivatizovat. První skupina potřebuje silný a drahý stát, tedy vysoké daně, zatímco ta druha chce stát a daně co nejmenší.

Trump nemá rád mezinárodní vztahy, ale jak denně dokazuje Blízký východ a Rusko, nemůže jim uniknout. Syrský diktátor Bašár Asad se narychlo přestěhoval z Damašku do Moskvy, kde už na něj čekají noví sousedé Edward Snowden a Viktor Janukovyč.

Nastupující prezident Trump slíbil, že vyřeší válku na Ukrajině, „ještě než vstoupí“ do úřadu. Pesimisté v tom vidí hrozbu mnichovské kapitulace. Trump je ale nepředvídatelný improvizátor. Pro ilustraci: jeho ministrem financí by se měl zřejmě stát zmíněný Scott Bessent, tedy ženatý gay s dětmi, který deset let pracoval pro George Sorose.

Co když nás tedy Trump překvapí? Jsem asi příliš optimistický, ale můžeme vyloučit možnost, že Trump, na rozdíl od opatrného Bidena, konečně Ukrajincům dodá nástroje k dosažení vítězného konce Putinovy zločinné války?

Igor Lukeš, historik a profesor na Bostonské univerzitě

Kryštof Kozák Plnění grandiózních slibů

Donald Trump ve své kampani sliboval řadu kroků, které znamenají dramatický odklon od priorit současné administrativy Joea Bidena. I jeho vystupování po přesvědčivém vítězství naznačuje, že se u něj nejednalo pouze o předvolební rétoriku a že je připraven své grandiózní sliby začít plnit.

Na domácí úrovni lze čekat především dalekosáhlou čistku ve federální vládě. Miliardáři Elon Musk a Vivek Ramaswamy dostali za úkol dramaticky proškrtat vládní regulace v podstatě ve všech oblastech, od ochrany životního prostředí až po kryptoměny. Škrtání regulací má jít ruku v ruce s masivním propouštěním státních úředníků, kteří již nebudou mít na co dohlížet.

Odstranění regulací má výrazně pomoci při dosahování dalšího klíčového cíle, jímž je výrazné zvýšení těžby ropy a zemního plynu na území USA. Strategie energetické dominance má zajistit nejen soběstačnost, ale i výsadní postavení v mezinárodním obchodu s energetickými surovinami včetně zásobování Evropy. Z hlediska klimatické politiky je to velký krok zpět, i proto Trump opět podle všeho odstoupí od Pařížské dohody týkající se ochrany klimatu.

Protože má Trump pocit, že mu státní byrokraté v průběhu jeho prvního období házeli symbolické klacky pod nohy, hodlá jmenovat do klíčových institucí především lidi, kteří jsou mu neochvějně loajální a nebudou se zdráhat radikálně zeštíhlovat či transformovat instituce jim svěřené.

I když to může být velmi problematické pro americkou ekonomiku i rozpočet, jednou z priorit se stane i masová deportace milionů ilegálních imigrantů. Navzdory mediálnímu zveličování jejich trestné činnosti jich drtivá většina tvrdě pracuje za minimální mzdy v oblastech, které nejsou pro rodilé Američany příliš atraktivní, ať už je to náročná práce na jatkách, v zemědělství, v pečovatelských službách nebo ve stavebnictví. Velkým problémem budou deportace v případě smíšených rodin, kdy jeden z manželů či děti mají americké občanství – Trump ale prohlásil, že rodiny rozdělovat nechce, takže mohou být deportováni všichni společně. Velký zákulisní boj lze očekávat v případě legální migrace. Část Trumpových poradců chce drasticky omezit i tento segment, nicméně Trumpovi oblíbenci z technologického sektoru jsou si vědomi, že právě přitahování talentů ze zahraničí je pro jejich dlouhodobou konkurenceschopnost nezbytné.

Další ostrý zákulisní souboj lze očekávat v sektoru zdravotnictví, kdy Trumpův kandidát na ministra Robert F. Kennedy slibuje vyhlášení války velkým farmaceutickým firmám, soukromým zdravotním pojišťovnám i potravinářské lobby, která produkuje nekvalitní a nezdravé potraviny. Razantní zásahy státu v této oblasti jsou totiž v přímém rozporu s odstraňováním regulací a podporou soukromých firem ve všech ostatních sektorech.

V zahraniční politice se Trump nijak netají svým asertivním až vyděračským přístupem, kdy již teď používá hrozbu vysokých tarifů, aby dosáhl svých cílů. Příliš přitom nerozlišuje mezi spojenci a protivníky, takže zvýšení tarifů se dotkne jak Číny, tak Kanady, Mexika či Evropské unie. Každá země, která má s USA pozitivní obchodní bilanci (více do USA vyváží, než z USA dováží) je z jeho pohledu podezřelá, tarify mají tuto nerovnováhu napravit. Tarify ale budou znamenat zvýšení cen pro americké spotřebitele i firmy, které jsou na dovozu komponentů ze zahraničí závislé. Lze také předpokládat, že postižené země zavedou odvetná cla, což poškodí americké exportéry.

Pro Evropu je klíčový postoj Trumpa vůči konfliktu na Ukrajině. Není žádným tajemstvím, že hlavní výzvou pro světové postavení USA je mnohem spíše Čína než ekonomicky slabé Rusko, a Trump a jeho poradci proto chtějí nákladný konflikt na Ukrajině ukončit, aby ušetřené prostředky mohli přesunout do Asie. Určitě lze očekávat přímá jednání s Putinem, jejichž výsledek je však těžké odhadnout. Trump nesnáší prohry, tudíž obavy z toho, že by klidně nechal Ukrajinu jen tak napospas, nejsou úplně namístě. Na druhou stranu, pokud Putin bude mít pocit, že na bojišti vítězí, a navíc že Američané chtějí stůj co stůj konflikt ukončit, může jednání schválně blokovat či protahovat, aby získal co největší výhodu.

Obecně se připravme na to, že ve světě Donalda Trumpa není příliš prostoru pro solidaritu, spolupráci či snad univerzální lidská práva. Stejně jako ve svém podnikatelském životě půjde tvrdě za svými úzce definovanými cíli. Běda tomu, kdo se mu bude chtít stavět do cesty.

Kryštof Kozák, Katedra severoamerických studií FSV Univerzity Karlovy

Jan Hornát Deportace a boj s fentanylem

Prezident Trump bude v prvních sto dnech chtít začít s manifestativními deportacemi nelegálních migrantů. Právní rámec imigračního systému a jeho reforma se však bude řešit paralelně v Kongresu a netroufám si tvrdit, že i přes republikánskou kontrolu obou komor se to povede finalizovat ve zmíněném období.

Společně s omezením nelegální migrace se administrativa zaměří na boj proti pašování a distribuci syntetických drog (tj. fentanylu) do Spojených států, tlak bude vyvíjet i v rámci zahraniční politiky na Mexiko a Čínu, odkud většina produkce látek potřebných pro výrobu fentanylu pochází.

V prvních sto dnech pravděpodobně uvolní regulace, které v některých případech znemožňují těžbu zemního plynu a ropy na území Spojených států a zruší některé části Bidenova Inflation Reduction Act, zejména daňové výhody pro koupi elektromobilů.

V zahraniční politice bude v tomto období dominovat Ukrajina a snaha dostat všechny strany k jednacímu stolu, ale neočekávám, že v takto krátkém časovém období bude dosaženo finální a udržitelné dohody. Co se týká celní politiky, Trump určitě zavede nějaká nová, sektorová cla, ale nebudou to plošná cla, která by znamenala významný šok pro globální dodavatelské řetězce a tak i pro Americkou ekonomiku a tamní inflaci.

Jan Hornát, Katedra severoamerických studií FSV Univerzity Karlovy

Zuzana Ringlerová První dny bez velkých změn

Během prvních sto dní má prezident šanci prosadit pouze sliby, jejichž naplnění nezávisí na dalších politických aktérech, například na Kongresu. Prezident tedy běhen prvních sto dní nedosáhne velkých změn (například slíbeného zrušení zákona o zdravotním pojištění), protože to vyžaduje schválení Kongresem, což trvá minimálně několik měsíců.

Mezi sliby, které by prezident mohl během tří měsíců snadno splnit, nepatří překvapivě ani rozhodnutí vyžadující úpravu ministerských vyhlášek. Na úpravy vyhlášek se vztahují formální procedury a lhůty (například vyhláška upravující emisní limity pro automobily).

Prezident může jednat relativně samostatně v zahraniční politice, může si určovat, s kým se setká a o čem bude jednat. Osobně tak vidím prvních sto dní v úřadu jako prostor pro nastavení politických priorit a zorganizování administrativy, aby na prioritách pracovala.

Zuzana Ringlerová, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity