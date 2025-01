Rozpolcené Grónsko. Část obyvatel Trumpa nemusí, pro jiné je nadějí

Rychlý průzkum mezi obyvateli provedli reportéři lokálního rádia Kalaallit Nunaata Radioa a agentury Reuters. A nepřekvapivě se jejich pohled na věc liší.

Jens Danielsen se Trumpových územních choutek obává. „Je to nebezpečné. Víte, my tady máme jen pár obyvatel. Obávám se, že když bychom přešli pod Ameriku, třeba náš jazyk rychle zmizí. Lepší je podle mě zůstat s Dánskem, máme dobré vztahy a funguje nám to,“ míní a dodává, že má rovněž strach o lokální naleziště nerostných surovin.

Za pravdu mu dává Niels Nielsen. „Nejsme na prodej. A vojenský nátlak? Nene, to fungovat nebude. Ani se o tom nemusíme bavit,“ vysvětluje. Když se ho reportér zeptá, koho tedy preferuje, sebevědomě dodá: „Samozřejmě, že Dánsko.“ Mikaelu Ludvidsenovi se nelíbí, jak agresivně Trump vystupuje. „Je příliš hlasitý, nemůžete nám přeci říkat, že nás dostanete silou,“ popisuje.

Karen Kielsenová vidí v případném příchodu Trumpa naopak velkou příležitost. „Všechno tady u nás pořád zdražuje, zboží z Dánska je nákladné. Samozřejmě, že Amerika je proto velmi lákavá,“ popisuje. Student Imaakka Boassen se opírá o určitou historickou nedůvěru k dánské nadvládě. „Dánům jsem nikdy úplně nevěřil, Trumpovi bych asi věřil více. Ve vedení našeho ostrova je více Dánů než místních, to by se mělo změnit,“ míní.

Jens Ostermann argumentuje, že Grónsko by se mělo spojit se státem, který má větší moc. „Grónsko je tak velké, že Dánsko pro něj vlastně nic moc neznamená, je to jen malá zemička. Už nám nic nemohou dát, svět ovládají jiné mocnosti. Náš ostrov je bohatý, máme tady všechno a partnerem by nám tak měl být někdo silný,“ vysvětluje.

Kritika ze strany evropských lídrů

Názorová pestrost obyvatel Grónska je v ostrém kontrastu s jasným vymezením evropských politiků. Zástupci Evropská unie, Německa či Francie ve středu Trumpova slova odsoudili. „Jasné je jedno, svrchovanost států musí být respektována, to je pro nás klíčová zásada,“ uvedla mluvčí Evropské komise pro zahraniční věci Anitta Hipperová. Zároveň podotkla, že Unie je připravena na spolupráci s příští americkou administrativou „v otázkách klíčových strategických zájmů“.

Německý kancléř Olaf Scholz prohlásil, že princip neporušitelnosti hranic platí pro všechny země, ať už jsou na východě či na západě. Narážel tak na Rusko a Spojené státy. Kancléř o otázce jednal po telefonu i s dalšími evropskými lídry, s nimiž se shodl, že neporušitelnost hranic je základním principem mezinárodního práva. „Nelze samozřejmě pochybovat, že by Unie nenechala jiné státy, ať to je kdokoli, útočit na suverenitu svých hranic,“ řekl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. „Jsme silný kontinent,“ dodal.

Na Trumpova slova reagovali i čeští představitelé. Vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar doporučil brát je vážně, ale nikoliv doslovně. Podle místopředsedy Sněmovny Jana Bartoška (KDU-ČSL) jsou výroky určeny hlavně domácímu publiku, aby upoutaly pozornost nebo zdůraznily Trumpův neotřelý přístup.