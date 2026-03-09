Ani velká ofenziva íránský režim nepoloží, opozice se moci nechopí, varovala analýza

Autor: ,
  9:37
Utajená analýza americké Národní zpravodajské rady (NIC), dokončená zhruba týden před zahájením izraelsko-amerických úderů v Íránu, dospěla k závěru, že ani rozsáhlá ofenziva by patrně nesvrhla íránský teokratický režim a armádu. Scénář, při němž by vládu převzala íránská opozice, přitom analýza vyhodnotila jako nepravděpodobný. S odvoláním na tři informované zdroje to napsal zpravodajský deník The Washington Post (WP).
Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické...

Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické středisko pro přepravu ropných produktů. (8. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické...
Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické...
Americký prezident se modlí během udělování Medaile cti. (2. března 2026)
Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické...
27 fotografií

Současná válka na Blízkém východě začala údery Spojených států a Izraele na Írán v sobotu 28.února, kdy byl zabit i nejvyšší íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.

Zpráva, dokončená asi týden předtím, než Spojené státy a Izrael zahájily údery, podle zdrojů obeznámených s jejími závěry popisovala možné scénáře nástupnictví. Ty by mohly nastat buď v případě cílené kampaně proti íránským vůdcům, nebo při širším útoku zaměřeném na politické vedení a státní instituce země.

Duchovním vůdcem Íránu se stal Modžtaba Chameneí, syn zabitého ajatolláha

V obou variantách zpravodajská analýza dospěla k závěru, že íránský duchovní a vojenský establishment by na případné zabití Chameneího reagoval podle zavedených postupů, jejichž cílem je zajistit kontinuitu moci, uvedly zdroje.

Možnost, že by kontrolu nad zemí převzala roztříštěná íránská opozice, byla podle zdrojů označena za „nepravděpodobnou“. Zdroje hovořily pod podmínkou zachování anonymity, protože jde o utajovanou zprávu.

Národní zpravodajská rada (National Intelligence Council, NIC) se skládá ze zkušených analytiků, kteří připravují analýzy určené k tomu, aby odrážely společné hodnocení všech 18 zpravodajských agentur ve Washingtonu, poznamenal WP. NIC je podřízená americkému ředitelství tajných služeb, které se ke zprávě WP odmítlo vyjádřit.

Historický moment. Trump chce Írán bez ajatolláhů, se ztrátami počítá, říká expert

Bílý dům v odpovědi na žádost o komentář WP nesdělil, zda byl o závěrech analýzy informován prezident Donald Trump, než schválil zahájení úderů.

„Prezident Trump a jeho administrativa jasně vymezili své cíle v rámci operace Epic Fury: zničit íránské balistické rakety a jejich výrobní kapacity, zlikvidovat jejich námořnictvo, zastavit jejich schopnost vyzbrojovat spojenecké milice a zabránit tomu, aby kdykoli získali jadernou zbraň,“ uvedla v prohlášení mluvčí Bílého domu Anna Kellyová. Dodala, že íránský režim je na kolenou.

Vstoupit do diskuse (107 příspěvků)

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Vláda projedná ukončení penzijního spoření bez sankcí pro důchodce

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka přichází na jednání vlády (2....

Vláda projedná návrh novely o doplňkovém penzijním spoření. Důchodci, kteří si ho založili před koncem roku 2023, ho budou moci bez sankce ukončit i bez splnění minimální doby spoření.

9. března 2026  5:52,  aktualizováno  10:20

Mads Mikkelsen už z Prahy zmizel, ale na víkend se vrátí. Bude hvězdou Comic-Conu

Mads Mikkelsen (Londýn, 29. března 2022)

Sedmý ročník Comic-Con Prague, který se uskuteční mezi 13. a 15. březnem v pražském O₂ universu, aktuálně oznámil nového hvězdného hosta, jímž je dánský herec Mads Mikkelsen, známý například z...

9. března 2026  10:13

Výjimečný trest za upálení seniora v domě přezkoumá Ústavní soud

Obžalovaný Jakub Tůma si u Krajského soudu v Hradci Králové vyslechl doživotní...

Jakub Tůma, jenž si má odpykat 30 let ve vězení za úmyslné podpálení domu v Hradci Králové, podal ústavní stížnost. Jde o poslední šanci, jak verdikt zvrátit. V budově uhořel dvaasedmdesátiletý...

9. března 2026  10:11

Je to monstrum, jsme další na řadě? „Zrádce“ Trump mate ruské jestřáby

Americký prezident Donald Trump (7. března 2026)

Když se Donald Trump loni vrátil do Bílého domu, někteří ruští zastánci tvrdé linie byli opatrně optimističtí. Doufali, že nepředvídatelnost a transakční povaha tohoto amerického prezidenta by mohly...

9. března 2026  10:06

Budovu u hlavního nádraží ve skotském Glasgow poničil požár, částečně se zřítila

Budovu hlavního nádraží ve skotském Glasgow poničil mohutný požár. (8. března...

Hlavní nádraží ve skotském Glasgow, které patří k největším v Británii, bylo uzavřeno na dobu neurčitou kvůli rozsáhlému požáru v jeho blízkém okolí. Budova, kde vypukl požár, se částečně zřítila....

9. března 2026  7:01,  aktualizováno  9:57

Repatriačními lety se do Česka vrátilo už 1500 lidí, tři tisícovky tam stále jsou

Na pražském letišti Václava Havla přistál repatriační let z egyptského Šarm Al...

Vláda během deseti repatriačních letů dopravila do Česka více než 1500 Čechů, kteří kvůli válce uvázli na Blízkém východě, uvedlo ministerstvo zahraničních věcí. Poslední let v pondělí ráno přivezl z...

9. března 2026  9:57

Írán vypálil první rakety po zvolení nového vůdce. V Bahrajnu zranil 32 lidí včetně dětí

Sledujeme online
Požár po íránském útoku na bahrajnský ostrov Sitra (9. března 2026)

Írán vypálil svou první salvu střel na Izrael po zvolení nového nejvyššího duchovního vůdce, uvedla agentura AFP s odvoláním na íránskou státní televizi, která na sociální síti zveřejnila záběry se...

9. března 2026  6:08,  aktualizováno  9:39

Ani velká ofenziva íránský režim nepoloží, opozice se moci nechopí, varovala analýza

Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické...

Utajená analýza americké Národní zpravodajské rady (NIC), dokončená zhruba týden před zahájením izraelsko-amerických úderů v Íránu, dospěla k závěru, že ani rozsáhlá ofenziva by patrně nesvrhla...

9. března 2026  9:37

Etiopie testuje „chytré“ policejní stanice. Nebudou na nich policisté

Policisté z Addis Abeby během přehlídky, na které bylo představeno nové logo a...

Etiopie testuje nové „chytré“ policejní stanice fungující bez přítomnosti policistů. Pilotní projekt má umožnit lidem podávat oznámení prostřednictvím digitálních terminálů a také spojení na dálku s...

9. března 2026  9:26

Na Eurovizi nás bude reprezentovat mladý zpěvák a herec Daniel Žižka

Daniel Žižka (2024)

Českým zástupcem na jedné z nejsledovanějších hudebních soutěžích světa Eurovision Song Contest bude letos třiadvacetiletý zpěvák a herec Daniel Žižka. Do 70. ročníku soutěže vstupuje s písní...

9. března 2026  9:22

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Při srážce auta s kamionem zemřeli dva lidé, silnice u Velvar je uzavřená

Jednotky IZS zasahovaly u nehody na Kladensku, kde se střetl osobní automobil s...

Osobní auto s kamionem se srazilo v pondělí ráno u obce Uhy na Kladensku. Střet nepřežili dva lidé. Silnice číslo I/16 je uzavřena. Osobní vůz vyjel podle prvotních informací policie z dosud...

9. března 2026  8:36,  aktualizováno  9:06

Ceny ropy prudce rostou kvůli dalším bojům na Blízkém východě

Izrael zahájil novou vlnu úderů na Teherán (7. března 2026)

Ceny ropy zahájily týden prudkým růstem, vysoko překročily psychologickou hranici 100 dolaru za barel a dostaly se na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022. Někteří významní producenti omezili...

9. března 2026  8:15,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.