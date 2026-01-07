Ani spolujezdec si nedá pivo. Slovensko zpřísní pravidla pro alkohol v dopravě

  8:47
Slovensko chystá další zpřísnění pravidel týkajících se alkoholu v silničním provozu. Nově se zákaz nebude týkat jen řidičů, ale i některých spolujezdců. Ti si před jízdou ani během ní nebudou smět dát alkohol. Změna má zvýšit bezpečnost především u vozidel, kde spolujezdec může přímo ovlivnit stabilitu a průběh jízdy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Novela zákona o silničním provozu má vstoupit v platnost 1. května 2026, informuje server autoviny.sk. Schválila ji už slovenská vláda, definitivní slovo ale bude mít parlament. Zákon reaguje na dlouhodobé zkušenosti z praxe i statistiky nehod, zejména u motocyklů, čtyřkolek a vícemístných kol.

Nejde o plošný zákaz

Nejedná se o úplný zákaz alkoholu pro všechny cestující. Opatření se vztahuje jen na spolujezdce u vybraných typů vozidel, u nichž lze předpokládat, že jejich chování může zásadně ovlivnit bezpečnost jízdy. Typicky jde o spolujezdce na motocyklech, čtyřkolkách nebo vícemístných kolech.

Slovensko přitvrdí proti opilým řidičům. Za dvě promile pět let vězení

U těchto vozidel mohou hmotnost, pohyby nebo opožděné reakce spolujezdce výrazně narušit stabilitu stroje. Právě proto mají podle nové legislativy zůstat střízliví stejně jako samotný řidič.

Naopak cestujících v běžných osobních automobilech se změna netýká. Spolujezdec na předním sedadle nebo pasažéři vzadu mohou alkohol konzumovat i nadále, pokud nijak nezasahují do řízení vozidla. Tento zákaz pro ně neplatí.

Kontroly i pokuty

Policie bude mít podle nové úpravy právo kontrolovat i hladinu alkoholu u těchto spolujezdců, podobně jako u řidičů. Pokud zákaz poruší, hrozí jim přestupková pokuta, jejíž výše se může podle závažnosti pohybovat v desítkách až stovkách eur.

Slovenská vláda si od změny slibuje snížení počtu vážných nehod, zejména ve městech s vysokým výskytem motocyklů a v regionech, kde se častěji využívají čtyřkolky.

V Česku platí nulová tolerance

V České republice platí dlouhodobě nulová tolerance alkoholu pro řidiče motorových vozidel. V praxi se sice připouští hodnota do 0,24 promile jako technická tolerance měření, zákon jako takový ale žádný alkohol za volantem nepovoluje.

Bouralo pivo s kořalkou, ne já! Boj s alkoholem za volantem začal před 65 lety

Pro spolujezdce platí podobný zákaz jako na Slovensku. Přepravovaná osoba nesmí požít alkohol, pokud může jakkoliv ovlivnit jízdu vozidla, tedy šlapáním, brzděním, negativním ovlivňováním rovnováhy vozidla a podobně.

Jak je to se zákony jinde v Evropě

Přístup k alkoholu v dopravě se v Evropě liší. Zatímco Slovensko a Česko patří k nejpřísnějším zemím, jinde je povolena nízká hladina alkoholu v krvi řidiče.

Například v Polsku je povolen limit 0,2 promile, v Rakousku a Německu 0,5 promile pro zkušené řidiče. Začátečníci a profesionální řidiči tam ale musí dodržovat prakticky nulovou toleranci. V Itálii platí hranice 0,5 promile, avšak noví řidiči a profesionálové musejí být zcela střízliví.

Zákazy alkoholu pro spolujezdce jsou v Evropě spíše výjimečné a obvykle se vztahují jen na specifické situace, například u motocyklů nebo sportovních vozidel.

