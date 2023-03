Kozí bobky v Alto Catumbele. Vzpomínka na únos československých občanů v Angole

Vrátnice je pořád na svém místě, kde bývala. Jen má vymlácená všechna okna a uvnitř není vůbec nic.

Ve vchodu stojí pořád přihrádky na píchačky, jen kartičky, na nichž byla i spousta českých a slovenských jmen, už tam desítky let nejsou. Píchačky taky ne.

Nikde tady není vůbec nic. To, co kdysi byla největší papírna v Africe mezi Saharou a Jihoafrickou republikou, jsou dnes jen žalostné trosky a holé zdi. Velká tovární hala je bez střechy, zůstal jen plochý kovový krov. Jako by na budově ležela drátěnka z obrovské postele.