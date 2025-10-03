Výběr nástupce měl na starosti výbor v čele s bývalým šéfem britské tajné služby MI5 Jonathanem Evansem.
Mullallyová více než sedm let působila jako biskupka Londýna, třetí nejvýše postavená členka duchovenstva církve a první žena v této funkci.
„Mezi povoláním zdravotní sestry a kněze existují velké spojitosti. V obou případech jde o lidi a o to, být s nimi v nejtěžších chvílích jejich života,“ řekla v minulosti Mullallyová, jež se zasazuje o otevřenou a transparentní církevní kulturu připouštějící rozdíly a neshody.
|
Arcibiskup z Canterbury rezignoval kvůli tutlání zneužívání v církvi
Ženy mohou v anglikánské církvi zastávat pozici kněžích od poloviny 90. let, uvedla BBC. V anglikánské církvi je ovšem podle stanice řada vysoce postavených biskupů, kteří nesouhlasí s tím, aby ženy vstupovaly do kněžství, natož aby vedly celou instituci, což umožnila reforma zavedená před jedenácti lety.