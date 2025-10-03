Anglikánskou církev poprvé povede žena. Arcibiskupkou z Canterbury je bývalá sestřička

  12:30
Velká Británie jmenovala novou arcibiskupkou z Canterbury Sarah Mullallyovou, hlavou anglikánské církve se tak poprvé stala žena. Třiašedesátiletá Mullallyová, bývalá zdravotní sestra a matka dvou dětí, nahradila Justina Welbyho, který odstoupil loni v listopadu poté, co vyšlo najevo, že zatajoval informace o sexuálním zneužívání mladých mužů a chlapců.

Výběr nástupce měl na starosti výbor v čele s bývalým šéfem britské tajné služby MI5 Jonathanem Evansem.

Mullallyová více než sedm let působila jako biskupka Londýna, třetí nejvýše postavená členka duchovenstva církve a první žena v této funkci.

Londýnská biskupka Sarah Mullallyová. (29. června 2024)
Londýnská biskupka Sarah Mullallyová hovoří během každoročního banketu lorda starosty v londýnské Guildhallu. (2. prosince 2022)
Nová canterburská arcibiskupka Sarah Mullallyová (vlevo), duchovní vůdkyně 85 milionů anglikánů na světě, v canterburské katedrále. (3. října 2025)
Nová canterburská arcibiskupka Sarah Mullallyová (vlevo), duchovní vůdkyně 85 milionů anglikánů na světě, v canterburské katedrále. (3. října 2025)
„Mezi povoláním zdravotní sestry a kněze existují velké spojitosti. V obou případech jde o lidi a o to, být s nimi v nejtěžších chvílích jejich života,“ řekla v minulosti Mullallyová, jež se zasazuje o otevřenou a transparentní církevní kulturu připouštějící rozdíly a neshody.

Arcibiskup z Canterbury rezignoval kvůli tutlání zneužívání v církvi

Ženy mohou v anglikánské církvi zastávat pozici kněžích od poloviny 90. let, uvedla BBC. V anglikánské církvi je ovšem podle stanice řada vysoce postavených biskupů, kteří nesouhlasí s tím, aby ženy vstupovaly do kněžství, natož aby vedly celou instituci, což umožnila reforma zavedená před jedenácti lety.

