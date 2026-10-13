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V Británii propustili stovky vězňů. Snímky zachycují, jak se rozprchli do ulic

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  14:28
Propuštění vězni opouštějí věznici HMP Durham na východě Anglie. (13. října...

Propuštění vězni opouštějí věznici HMP Durham na východě Anglie. (13. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Propuštění vězni opouštějí věznici HMP Wandsworth na jihu Londýna. (13. října...
Propuštění vězni opouštějí věznici HMP Durham na východě Anglie. (13. října...
Propuštění vězni opouštějí věznici HMP Wandsworth na jihu Londýna. (13. října...
Propuštění vězni opouštějí věznici HMP Durham na východě Anglie. (13. října...
13 fotografií
Věznice v Anglii a Walesu v úterý opustí dalších přibližně 650 trestanců. Krok je součástí vládního plánu na řešení přeplněnosti věznic. Mezi propuštěnými jsou lidé, kteří si odpykávají tresty do 2,5 roku, uvedla BBC. Odsouzení opouštějí vězení podle nových pravidel po odpykání třetiny svého trestu, a nikoliv poloviny. Probační úředníci se ale obávají nadměrné zátěže a pohrozili stávkou.

Už 1. října předčasně opustilo věznice asi 700 odsouzených, kteří si odpykávali tresty kratší než 19 měsíců. Úterní druhá fáze zahajuje proces propouštění pachatelů odpykávajících si stále delší tresty a vyvrcholí příští rok v červnu propuštěním těch, kteří mají tresty delší než 12 let. Propuštění by obvykle měli počítat s tím, že budou mimo jiné po dobu druhé třetiny svého trestu nosit elektronický náramek.

Odborový svaz probačních úředníků Napo uvedl, že propouštění představuje enormní zátěž pro jeho členy, kteří mají na starost dohled nad pachateli trestných činů. Členové odborů se v úterý sejdou, aby projednali hlasování plánované na příští týden, které by mohlo vyústit ve stávku.

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Ministerstvo spravedlnosti nabídlo probačním úředníkům pětiprocentní zvýšení platů, odborové svazy ale požadovaly 12 procent podle plánu na kompenzaci ušlých příjmů způsobených škrty od roku 2010. Ministerstvo tvrdí, že nabídka je spravedlivá, že ji přijaly další dva odbory a že je spojená s investicí 700 milionů liber (přes 20 miliard Kč) do probační služby. Ta má umožnit přijetí 1300 dalších probačních úředníků a zavedení nástrojů umělé inteligence (AI) s cílem snížit pracovní zátěž.

Vláda zároveň opět předkládá poslancům svůj plán reformy trestních soudů po vyřazení nejkontroverznějšího prvku, návrhu na zavedení nové formy soudu, kde by soudce sám a bez poroty vynášel rozsudek nad obviněnými, kterým hrozí až tříleté vězení.

Soudní řízení s porotou však budou i nadále zrušena u nejsložitějších a nejdelších případů podvodů a dalších 5500 řízení zůstane v pravomoci nižších magistrátních soudů, a to díky zrušení práva obžalovaného požádat o soudní řízení s porotou.

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Vláda také rozšíří využívání takzvaných bleskových či zkrácených řízení poté, co pilotní projekty prokázaly, že seskupení podobných případů může urychlit jejich projednávání u soudů, a tím snížit počet nevyřízených případů. Díky jednomu z takových projektů se v Londýně v létě podařilo snížit počet nevyřízených případů týkajících se útoků na záchranáře z 500 na polovinu.

Kabinet rovněž nařídil pilotní projekty, na jejichž základě se budou obžalovaní dostavovat k soudům přímo z vězení. Navrhuje také dát laickým soudcům možnost ukládat tresty vězení místo jednoho až na dva roky, aby ulehčili práci soudům.

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