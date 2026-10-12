Deník The Guardian uvedl, že záchranné složky dorazily do parku nedaleku Doncasteru v hrabství South Yorkshire v sobotu ve 13:35. Dostaly hlášení, že do výběhu tygra amurského vstoupil člověk.
Policie uvedla, že tygr „následně na muže zaútočil, což vedlo k vážnému zranění“, a navzdory snahám záchranných složek byl muž na místě prohlášen za mrtvého. Rodinu muže o neštěstí informovala.
Totožnost muže nebyla zatím zveřejněna, ale podle svědků se mohlo jednat o mladíka ve věku okolo 22 let.
|
Muž v Anglii hodil dítě do výběhu krokodýlů, chlapec je v kritickém stavu
Návštěvníci byli během incidentu evakuováni. Situaci několik z nich popsalo jako „děsivou a matoucí“.
Několik přítomných popsalo, že viděli, jak se muž předtím procházel kolem výběhu se sluchátky v uších, tančil nebo „kráčel sem a tam“ a „vesele“ šelmu pozoroval.
Jedna žena, která park navštívila se svými dvěma dětmi, se podle deníku The Independent „zoufale“ pokusila muže zastavit a zatáhnout zpět. Ten ji však přemohl a seskočil z můstku přímo k tygrovi.
Jedna svědkyně však pro The Telegraph popsala, že se muž začal zvířeti klanět, modlit se k němu a „vyčkával“ s široce rozpaženýma rukama. „Až do chvíle, kdy na něj zaútočil, to vypadalo, jako by byl v transu, jako by vůbec nebyl v realitě,“ řekla. „Ten tygr vypadal trochu zmateně.“
Podle svědků začal muž po útoku bouchat do kovového plotu a volat o pomoc. „Bylo to opravdu hrozné. Jen jsme tam stáli, jako zkamenělí... poslední, co jsme viděli, byla tygří čelist na jeho krku,“ dodala žena pro The Telegraph.
Mluvčí parku podle BBC uvedl, že tygr jménem Altaj, který muže usmrtil, utracen nebude. V neděli byl kvůli incidentu park uzavřen. Mluvčí doplnil, že zaměstnancům, kteří vypomáhali policii a záchranářům, bude poskytnuta odborná pomoc.