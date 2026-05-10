Jak dopadly britské volby: radikálové a Zelení způsobili politické zemětřesení

Autor: ,
  8:55
V místních volbách v Anglii, které se konaly ve čtvrtek, výrazně uspěla protiimigrační strana Reform UK a Zelení. Propad zaznamenali vládní labouristé a také opoziční konzervativci. V parlamentech ve Skotsku a Walesu uspěly místní národní strany, v obou případech ale nemají většinu.
Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage při setkání s nově zvolenými...

Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage při setkání s nově zvolenými kandidáty strany Reform UK během vyhlašování výsledků komunálních voleb ve městě St Helens v hrabství Merseyside. (8. května 2026) | foto: Reuters

V místních volbách v Anglii se ve čtvrtek rozdělovalo na 5000 mandátů. Reform UK, která měla jednotky křesel, si polepšila na 1453 mandátů. Úspěch ale zaznamenali také Zelení, kteří získali skoro 600 křesel, a počet mandátů tak zčtyřnásobili. Polepšili si i liberální demokraté, kteří mají 844 mandátů.

Největší ztráty zaznamenaly strany, které v Británii vládly v posledních desetiletí. Labouristé měli před volbami přes 2500 mandátů a po volbách jim zůstane na 1070 křesel. Výrazné ztráty zaznamenali i konzervativci, kteří si pohoršili ze zhruba 1400 mandátů na 801, a jsou až na čtvrtém místě.

Premiér Keir Starmer již dal najevo, že nehodlá rezignovat na funkci kvůli špatnému volebnímu výsledku. Labouristická poslankyně Catherine Westová v neděli vyzvala stranické špičky, aby Starmera nahradily. Pokud by se tak nestalo, Westová se pokusí vyvolat hlasování proti premiéru. Podle analytiků a labouristických politiků je však otázkou, zda poslankyně dokáže sehnat pro vyvolání hlasování dostatečnou podporu.

Ve volbách do parlamentu ve Walesu uspěla strana Plaid Cymru, která ale chybí k většině 49 křesel šest mandátů. Podle špiček strana uvažuje o menšinové vládě. I ve Walesu zabodovala Reform UK, která dostala 34 mandátů, zatímco labouristé jich ztratily 35 a konzervativci 22.

Skotská národní strana udržela pozici první strany ve skotském parlamentu, šest mandátů ale ztratila a do většiny 65 křesel jich zbývá sedm. Do skotského parlamentu se dostala Reform UK se 14 mandáty a a výrazně si polepšili i zelení, kteří mají 15 mandátů. I ve Skotsku voliči potrestali labouristy a konzervativce.

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

9. května 2026  21:02,  aktualizováno  22:56

