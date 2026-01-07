Prodával pašerákům migrantů čluny, belgický soud mu napařil 11 let

  21:27
Belgický soud poslal na 11 let za mříže muže, který dodal pašerákům převážejícím migranty přes Lamanšský průliv tisíce člunů a motorů. Informovaly o tom ve středu britské zpravodajské weby. Turecký občan Adem Savas musí kromě odnětí svobody zaplatit také pokutu 400 tisíc eur (přibližně 9,7 milionu Kč).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: GONZALO FUENTESReuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
17 fotografií

Britská Národní kriminální agentura (NCA), která po Savasovi pátrala společně s belgickými úřady, ho dříve označila za nejvýznamnějšího dodavatele pašeráckých gangů organizujících přeplutí z Francie na Britské ostrovy v letech 2019 až 2024. Savas stanul před soudem v Bruggách poté, co ho Britové a Belgičané při společné akci zadrželi na amsterodamském letišti Schiphol.

Konec automatických dávek. Británie chystá přísnější podmínky pro migranty

Podle NCA vydělal svou nelegální činností miliony liber, protože za každou dodávku člunu a motoru požadoval v průměru 4 000 liber (přibližně 112 tisíc Kč). Podle serveru BBC britská agentura předpokládá, že vybavení dodané Savasem použily gangy pašeráků k přibližně polovině přeplutí Lamanšského průlivu v roce 2023. Server Sky News uvádí, že lodě a další vybavení dovážel z Turecka, skladoval v Německu a následně je přepravoval do severní Francie.

Zástupce NCA Rob Jones označil Savase za hlavu kriminální organizace působící v celé Evropě. „Předstíral, že provozuje legitimní společnost zabývající se dodávkami pro námořní dopravu, ale ve skutečnosti přesně věděl, jak bude jím zajištěné vybavení využito,“ uvedl. Na člunech od Savase podle něj pravděpodobně plulo velké množství migrantů, kteří v průlivu zahynuli. „Přesně věděl, jak nevhodné jeho zboží bylo pro dlouhé plavby na otevřeném moři,“ doplnil Jones.

Z Belgie se stává narkostát, uvedl v anonymním dopise tamní soudce

Data britského ministerstva vnitra ukazují, že Lamanšský průliv za loňský rok na malých člunech nelegálně přeplulo 41 472 migrantů. Podle BBC je to nejvíce od roku 2022, kdy se do Británie touto cestou dostalo téměř 46 tisíc migrantů. Podle dat OSN při pokusu o přeplutí mezi Francií a Britskými ostrovy zahynulo v roce 2024 nejméně 84 lidí.

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

