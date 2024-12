Chovatelé marně čekali, až páreček tučňáků zplodí potomky. Maggie je Magnus

V anglickém Birdland Park and Gardens ve městě Bourton on the Water, byl tučňák královský Maggie dlouhá léta považován za samici. Po téměř deseti letech se však ukázalo, že Maggie je ve skutečnosti samec, a tak dostal nové jméno Magnus.

Chovatelé si této chyby všimli až po osmi letech, kdy doufali, že Maggie přispěje k rozmnožení kolonie tučňáků. Když se ukázalo, že jejich očekávání byla marná, bylo nutné přepracovat chovatelské plány, uvádí BBC

Maggie, nyní Magnus, dorazil do Birdlandu v roce 2016 z dánské Zoo Odense, kde byl odchován v rámci ochranářského programu Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií. Birdland je jediné místo ve Velké Británii s chovnou kolonií tučňáků královských.

Zpočátku se zdálo, že Maggie se dobře zabydlela a dokonce zaujala dalšího tučňáka jménem Frank. To vyvolalo naděje na potenciální romantický vztah, dokud chovatelé neviděli, jak se Maggie snaží nasednout na Franka. To vedlo k podezření, které bylo potvrzeno testem DNA odebraným z peří – Maggie je samec.

Situace bude brzy napravena, protože mladá samice tučňáka královského z Německa je již na cestě do Birdlandu.

Podobné chyby jsou v přírodě běžné. Podle Richarda Bevana, docenta zoologie na univerzitě v Newcastlu, je téměř nemožné rozlišit mezi samcem a samicí tučňáka pouhým pohledem.

„Samec nasedne na samičku, takže pak poznáte, kdo je kdo,“ vysvětluje Bevan. „Jinak jsou naprosto totožní – oba sdílejí stejné rodičovské povinnosti a nejsou mezi nimi žádné vnější rozdíly.“

Jediným spolehlivým způsobem, jak rozlišit pohlaví, je poslouchat hlas tučňáka. Studie z roku 2018 odhalila, že samci a samice mají odlišnou syntaxi a organizují své „slabiky“ jiným způsobem.

Pravda o Magnusovi se ukázala teprve tehdy, když projevil chování typické pro samce vůči svému partnerovi.