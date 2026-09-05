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Sežehlá tráva, mrtvé stromy. Slavné zahrady paláců v Anglii ničí změna klimatu

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  9:55
Zahrady honosných anglických sídel zasáhlo sucho. Hampton Court, Blenheimský palác a Chatsworth House vytvořené mistrovskými zahradními architekty, jako byli Lancelot Brown a William Kent, pravidelně obléhají návštěvníci. Rostliny a starobylé stromy však tvrdě zasáhly změny klimatu a s nimi spojené rekordní vlny veder a sucha, které panovaly letos v létě.

V Hampton Court kráčí hlavní zahradník Graham Dillamore po spálené béžové trávě v nádherných zámeckých zahradách jihozápadně od Londýna, které byly vybudovány v 17. století. „Pokud budeme mít příští rok takové léto jako letos, bude to pořádný boj,“ řekl Dillamore, který se již více než dvacet let stará o zahrady barokního paláce z červených cihel v tudorovském stylu, kde kdysi hodoval král Jindřich VIII.

Zahradníci podobných zahrad sdělili, že se za trávníky připomínající slámu nestydí – mají pocit, že návštěvníci, kteří také čelí omezeným dodávkám vody, jsou chápaví.

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Obávají se však dlouhodobých důsledků a toho, jak uchovat ducha svých zahrad. Stromy, jejichž růst trval desítky let, se sklánějí a u některých v srpnu hnědnou listy v reakci na nadměrné teplo.

„Některé z těchto stromů to už skutečně vzdaly. Už se nevzpamatují, je s nimi konec,“ uvedl Dillamore, který dohlíží také na zahrady v Kensingtonském paláci, oficiální londýnské rezidenci prince Williama a jeho manželky, princezny Kate. „Přicházíme o vzrostlé stromy, a to je v historických zahradách tragédie,“ dodal Dillamore.

Stromy trpí nejvíc

„Některé stromy jsme již ztratili,“ potvrdila také vedoucí zahrad v Chiswick House v západním Londýně Rosie Fylesová. Historie této zahrady navržené Kentem, poseté sochami a libanonskými cedry, sahá až do 18. století. Nejvíce však podle ní trpí stromy, které jsou s anglickou zahradou nebo anglickou krajinou nejvíce spojeny, jako jsou duby, javory, břízy a lípy. „Myslím, že je tu určitá hranice, kolik stresu ještě snesou,“ řekla zahradnice starající se o 1800 stromů.

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Zahradníci se navíc shodují, že zalévat vzrostlé stromy není prakticky možné. „Zasáhnout a ovlivnit tuto situaci můžeme jen omezeně,“ dodala Fylesová a přiznala, že jako pro profesionální zahradnici je to pro ni těžké přijmout.

„Je to smutné. Znamená to, že musíme přemýšlet o tom, co budeme v budoucnu vysazovat, které stromy budou v budoucím klimatu životaschopné,“ dodala. „Mám pocit, že se nacházíme na neznámém území. Nikdy jsem se necítil tak nejistý ohledně budoucnosti historických zahrad a krajiny jako teď,“ doplnil Dillamore.

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Z průzkumu mezi zaměstnanci historických zahrad organizace National Lottery Heritage Fund vyplývá, že dopad na zahrady nemá jen sucho v létě, ale také silné bouřky a nadměrné srážky v zimě, které vedou k šíření plísní.

Zahrada jako ukazatel klimatických změn

„Historické zahrady jsou skutečně v první linii klimatických změn,“ uvedl vedoucí oddělení politiky pro půdu, moře a přírodu v Heritage Fund Drew Bennellick. „Viděli jsme lokality, které přišly o 80 procent svého stromového porostu,“ řekl Bennellick s tím, že změny jsou nyní docela rychlé.

Klimatické modely vytvořené výzkumníky z Královských botanických zahrad v Kew předpovídají, že do roku 2090 bude 50 procent tamějších stromů vystaveno riziku odumření. „Historické zahrady musí být chráněny a zachovány. V příštích několika letech se však také budou muset změnit, jinak o ně přijdeme,“ varoval Dillamore s tím, že řešení si vyžádá několik velmi, velmi obtížných rozhodnutí.

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Podle Bennellicka někteří zahradníci přecházejí na středomořské rostliny, které dokážou přežít suché podmínky. Například v Hampton Court zahradní architektka Ann-Marie Powellová vytvořila pokusné záhony s dlouhověkými rostlinami, kterým vyhovují vysoké teploty, včetně druhů, které jsou původem z jižních částí Spojených států. Byly vysazeny v dubnu a i bez automatického zavlažování vypadají vitálně.

Dillamore uvedl, že je s výsledkem pokusných záhonů spokojen. „Zahrady vyprávějí příběh Hampton Courtu stejně jako samotný palác, takže tuto zahradu nemůžu sbalit a přestěhovat,“ řekl. „Musíme proto zachovat atmosféru a ducha tohoto místa,“ dodal.

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