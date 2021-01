Anglie a Skotsko se uzavřely. Týdny před námi budou nejtěžší, míní premiér

„Týdny, které jsou před námi, budou dosud nejtěžší,“ uvedl Johnson. Podle něj je plošnou karanténu nutné opět zavést především kvůli nové mutaci koronaviru, která se přenáší o 50 až 70 procent snadněji. Výhodou je nyní podle premiéra ale to, že Británie vstupuje „do poslední fáze boje“ a konec pandemie „je na dohled“.



Domov mohou obyvatelé Anglie opouštět od úterý jen v případě nákupu potravin či léků, návštěvy lékaře či kvůli cestě do práce. Co nejvíce by měli ale pracovat z domova. Žáci a studenti se budou opět vzdělávat na dálku.

Premiér Johnson naznačil, že opatření by mohla trvat až do poloviny února. Tehdy by podle něj již měli vakcínu proti covidu-19 dostat všichni ve čtyřech hlavních rizikových skupinách. „Zůstaňte doma, ochraňte (zdravotnický systém) NHS, zachraňte životy,“ vyzval premiér.

Podobná uzávěra jako v Anglii kvůli šíření koronaviru od půlnoci platí také ve Skotsku. Také podle místní premiérky Nicoly Sturgeonové jsou opatření nutná především kvůli nakažlivější mutaci viru SARS-CoV-2.

„V důsledku této nové varianty se (virus) naučil šířit mnohem rychleji a rozhodně v posledních dvou týdnech nabral rychlost,“ řekla. Doplnila, že „vůbec nepřehání“, když řekne, že má z koronavirové situace nyní největší obavy od března.

Regionální vlády Skotska, Walesu a Severního Irska rozhodují o svých opatřeních v boji s koronavirem samy nezávisle na ústřední vládě v Londýně, která stanovuje pravidla pouze pro Anglii.

Lockdown je nezbytný

Lockdown byl podle některých obyvatel nevyhnutelnou volbou. „Bohužel si myslím, že lockdown je nutný, protože od objevení nového kmene viru je počet nových případů rekordně vysoký. Můj život to příliš nezmění, protože pracuji už několik měsíců z domova. Ven chodím jen občas na procházky, kterými teď budu muset nahradit cvičení v posilovně nebo do supermarketu. To je podle nových omezení stále dovoleno,“ říká k omezením obyvatelka Londýna Clara F.



Nová plošná uzávěra je dobrý nápad také podle Ilony K. z Anglie. „Nový lockdown, ačkoliv to pro mnohé není vzrušující vyhlídka, je podle mě dobrý nápad, protože nový kmen viru se šíří neuvěřitelně rychle. Mohu pracovat z domova, nemám děti, můj každodenní život to nezmění. Představa, že bychom mohli zůstat zamčení doma několik měsíců, je sice skličující, ale stále se to jeví jako správná volba. Vládu z tohoto postupu neviním. Pořád navíc existují bubliny, můžeme jít na procházku nebo cvičit...“

Další lidé považují lockdown za velmi těžkou situaci, mají pro něj ale pochopení. „Jako svobodná matka s desetiměsíčním dítětem považuji tento lockdown za nepříjemný. Svou dceru jsem ještě ani nemohla ukázat rodině. Útěchou mi bylo pouze setkávání s kamarádkami, které ale teď také nebudu moct vídat. Chápu ale, že je to nutné, a jsem ráda, že mám své dítě, které mě naštěstí plně zaměstnává,“ říká Kiri S. ze Skotska.

Za posledních čtyřiadvacet hodin Británie zaznamenala 58 784 potvrzených případů nákazy koronavirem a dalších 407 úmrtí s covidem-19. Celkem se infekce potvrdila již u více než 2,7 milionu lidí, zemřelých s covidem-19 eviduje Británie už 75 431.