Farage ve volbách získal 22 239 hlasů, jeho hlavní vyzyvatel, parodický kandidát Hrabě Odpadkáč (Count Binface), obdržel 9 455 hlasů. Hlavní tradiční britské strany se rozhodly do voleb nevyslat žádné kandidáty a postup lídra Reform UK označily za mediální trik.
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Farageův plánovaný ranní projev byl v pátek zrušen, což strana Reform UK nezdůvodnila. Sčítání hlasů se také nezúčastnil, podle pozdějšího vyjádření strany mu to z bezpečnostních důvodů policie nedoporučila.
Podle informací BBC ale policie žádnému kandidátovi vysloveně neřekla, aby se sčítání neúčastnil a naopak uvedla, že policisté byli nasazeni v přiměřené míře, aby zajistili bezpečnost všech kandidátů.
V projevu ke svým stoupencům Farage večer uvedl, že mu essexská policie „oznámila, že probíhá organizovaná kampaň s cílem narušit a znehodnotit výsledek“ voleb. V této souvislosti zmínil, že by ho navzdory rozhodujícímu vítězství mohly „zesměšňovat a ponižovat nicky“.
Farage minulý měsíc uvedl, že nové volby umožní jeho příznivcům posoudit obvinění, že řádně nenahlásil dar ve výši pěti milionů liber (142 milionů Kč) od miliardáře. O nový mandát se ucházel pod heslem „lidé proti establishmentu“.
Zákonodárci musí obvykle nahlásit dary přijaté v roce před volbami do jednoho měsíce od nástupu do funkce. Parlament zahájil ve Farageově případě vyšetřování. Farage tento dar označil za osobní a popřel, že by měl povinnost ho hlásit.
Volební obvod Clacton ve východní Anglii byl kdysi oblíbenou prázdninovou destinací Londýňanů, v současnosti je však upadajícím přímořským letoviskem. Její součástí je i vesnice Jaywick, která je považována za jednu z nejchudších v zemi. V parlamentních volbách v roce 2024 zde Farage získal 46 procent hlasů při volební účasti 58 procent.
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Reform UK vznikla v listopadu 2018 jako Strana pro brexit, která hájila odchod Británie z Evropské unie bez dohody. V roce 2019 vyhrála britské volby do Evropského parlamentu, ale ve všeobecných volbách v tom roce nezískala žádné křeslo.
V lednu 2021 se strana přejmenovala na Reform UK. Během pandemie covidu-19 vystupovala proti lockdownům. Od roku 2022 vedla kampaň na širší platformě, zejména se zavazovala snížit migraci, podporovala nízké zdanění a stavěla se proti vládní politice úspory energií.
V posledních letech Farage vzbudil pozornost třeba slovy o válce na Ukrajině. Krátce po ruském útoku v únoru 2022 například řekl, že k invazi na Ukrajinu vyprovokovalo ruského prezidenta Vladimira Putina rozšiřování Evropské unie a NATO na východ.