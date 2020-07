Ať padne Nelson. Vandalové poškodili sochu admirála v britském Norwichi

Strhávání soch v USA Ničení soch a pomníků souvisí s protesty proti rasismu po smrti černocha George Floyda při policejním zásahu v USA Ve městě Mobile v Alabamě odstranili sochu jižanského admirála Raphaela Semmese, z centra Richmondu brzy zmizí jezdecký pomník jižanského generála Roberta E. Leeho a dlouho na svém místě zřejmě nevydrží ani socha konfederačního prezidenta Jeffersona Davise, která zdobí Kapitol ve státě Kentucky.

O pomnících představitelů Konfederace, která během americké občanské války z let 1861 až 1865 hájila otroctví, se v USA diskutuje pravidelně. Zatímco někteří lidé je vnímají jako historické monumenty a součást jižanské kultury, jiní je považují za symboly rasismu a útlaku černochů.

Vlna odstraňování konfederačních symbolů začala v USA po rasovém útoku v červnu 2015 v Charlestonu v Jižní Karolíně, kde střelec zabil devět černochů a vyfotografoval se s historickou vlajkou Konfederace. Památníky Konfederace tak přestaly být považovány za neškodné kulturní symboly připomínající vzdor. Po vzoru Jižní Karolíny, která odstranila konfederační vlajku z budovy zákonodárného sboru a sídla guvernérky, následovaly s odstraňováním konfederačních symbolů další státy.

Naposledy zaznamenali v USA velkou vlnu odstraňování konfederačních soch v roce 2017. Tehdy se jednalo o reakci na události ve městě Charlottesville, kde po demonstraci krajní pravice, jejímž cílem bylo mimo jiné zabránit odstranění sochy generála Leeho, najel pravicový radikál autem do skupiny odpůrců. Zabil mladou aktivistku a dalších 19 lidí zranil. Socha v Charlottesville zatím stojí na místě, několikrát ale byla zahalena do černého. Po událostech v Charlottesville ale nechal rektor Texaské univerzity v Austinu odstranit z kampusu sochu Leeho a dalších třech prominentních představitelů Konfederace z 19. století. Odstranit jezdecké sochy Leeho i Thomase Jacksona se tehdy rozhodlo také například město Baltimore a další.

V dubnu 2018 byla z newyorského Central Parku odstraněna socha kontroverzního lékaře Jamese Mariona Simse, který v 19. století prováděl experimenty na černých otrokyních, někdy dokonce opakovaně, aniž přitom používal anestetika.