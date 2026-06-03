Mluvčí námořnictva uvedl, že incident se odehrál krátce před 4. hodinou místního času (5:00 SELČ). Doplnil, že pokračuje vyšetřování.
Svědci události podle BBC uvedli, že při přeletu vrtulníku zaslechli zvuky připomínající poruchu motoru. Na poli jsou vidět trosky.
Kolem severního Dartmooru v hrabství Devon podle médií často cvičí vojenské vrtulníky. Oblast se nachází mezi leteckými základnami námořnictva v Yeoviltonu v hrabství Somerset a Culdrose v hrabství Cornwall.
|
U Londýna havarovalo malé letadlo, po dopadu se změnilo v ohnivou kouli
Místo havárie se nachází také v blízkosti výcvikového tábora Okehampton, vojenského zařízení na okraji Dartmooru, které slouží k výcviku posádek vrtulníků Merlin z jednotky Commando Helicopter Force.