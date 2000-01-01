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Proslulé anglické trávníky, známé svou sytě zelenou barvou, proměnila vlna veder ve vyprahlou krajinu. Environmentální agentura vyhlásila stav sucha pro více než polovinu Anglie. Dopady jsou patrné i v Londýně, kde se městské parky místy změnily v popraskanou, vyschlou zem.
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Na více než polovině Anglie platí stav sucha. Agentura pro životní prostředí (EA) ho vyhlásila pro rozsáhlé oblasti střední, východní a jižní části země.
Autor: Profimedia.cz
V oblastech zasažených suchem platí zákaz používání zahradních hadic. Zakázáno je například zalévání zahrad a trávníků nebo mytí aut. Za porušení hrozí pokuta až 1 000 liber (zhruba 29 tisíc korun).
Autor: Profimedia.cz
Na jihu Anglie spadlo v červenci jen 1,9 milimetru srážek. Šlo tak o vůbec nejsušší měsíc v historii měření, který překonal dosavadní rekord z února 1891.
Autor: Profimedia.cz
Neúprosné vlny veder letos proměnily tradičně zelenou krajinu i proslulé anglické trávníky v hnědé a vyschlé plochy. Řeky i příroda se potýkají s nedostatkem vody a zemědělci kvůli suchu sklízejí některé plodiny předčasně nebo se obávají ztráty úrody.
Autor: Profimedia.cz
Anglický trávník je po celém světě symbolem dokonale upravené zahrady. Popularitu si získal v 19. století po vynálezu mechanické sekačky na trávu v roce 1830. Vyznačuje se hustým, sytě zeleným travním kobercem, který vyžaduje speciální travní směsi a pečlivou celoroční údržbu.
Autor: Profimedia.cz
Před vynálezem sekačky udržovaly anglické trávníky ovce a další hospodářská zvířata. Revoluci přinesla až mechanická sekačka, kterou si v roce 1830 nechal patentovat Edwin Budding. Ta umožnila sekat trávu nakrátko a pravidelně, což je základem typického hustého anglického trávníku. Ten je potřeba sekat i dvakrát týdně.
Autor: Profimedia.cz
Trávník se v minulosti stal symbolem bohatství. Ukazoval, že si jeho majitel může dovolit pozemek, který neslouží k pěstování potravin ani chovu zvířat. Britskou krajinu charakterizoval už v 17. a 18. století.
Autor: Profimedia.cz
Kritici označují trávníky za ekologicky chudé, protože kvůli absenci květů a plevelů neposkytují potravu včelám ani dalším druhům hmyzu.
Autor: Profimedia.cz
Místo zeleného trávníku odpočívají lidé ve St James’s Parku na vyschlé a popraskané zemi.
Autor: Profimedia.cz
Snímek pořízený dronem zachycuje zmrzlinářské auto obklopené vyschlou pastvinou v Blackheath Common v Londýně.
Autor: Profimedia.cz
Návrat zeleně nyní závisí především na vydatnějších srážkách. Výjimky ze zákazu používání zahradních hadic platí například z důvodu ochrany zdraví, péče o zvířata nebo pro zalévání některých nově vysazených stromů a rostlin.
Autor: Profimedia.cz