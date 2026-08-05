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OBRAZEM: Pohroma pro Brity. Z anglických trávníků je kvůli suchu vyprahlá krajina

Autor:
  17:41
Extrémní vlna veder a dlouhotrvající sucho proměnily svěží anglické trávníky ve... Extrémní vlna veder a dlouhotrvající sucho proměnily svěží anglické trávníky ve... Extrémní vlna veder a dlouhotrvající sucho proměnily svěží anglické trávníky ve... Extrémní vlna veder a dlouhotrvající sucho proměnily svěží anglické trávníky ve... Extrémní vlna veder a dlouhotrvající sucho proměnily svěží anglické trávníky ve... Extrémní vlna veder a dlouhotrvající sucho proměnily svěží anglické trávníky ve... Extrémní vlna veder a dlouhotrvající sucho proměnily svěží anglické trávníky ve... Extrémní vlna veder a dlouhotrvající sucho proměnily svěží anglické trávníky ve... Extrémní vlna veder a dlouhotrvající sucho proměnily svěží anglické trávníky ve... Extrémní vlna veder a dlouhotrvající sucho proměnily svěží anglické trávníky ve... Extrémní vlna veder a dlouhotrvající sucho proměnily svěží anglické trávníky ve... Extrémní vlna veder a dlouhotrvající sucho proměnily svěží anglické trávníky ve...
Proslulé anglické trávníky, známé svou sytě zelenou barvou, proměnila vlna veder ve vyprahlou krajinu. Environmentální agentura vyhlásila stav sucha pro více než polovinu Anglie. Dopady jsou patrné i v Londýně, kde se městské parky místy změnily v popraskanou, vyschlou zem.

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Témata: trávník, Anglie, Londýn

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