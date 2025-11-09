Rusové si z Ukrajiny udělali lidské safari, hlásí Angelina Jolie. Sama unikala dronu

„Tento týden jsem navštívila Mykolajiv a Cherson na Ukrajině, abych se setkala s rodinami žijícími na frontové linii. Hrozba dronů byla neustálá a těžká,“ napsala Jolieová na Instagramu. „Na obloze je slyšet tiché bzučení. Místní tomu říkají ‚lidské safari‘, protože drony se používají k neustálému sledování, lovu a terorizování lidí.“
Herečka popisuje, že v jednu chvíli ona a její doprovod museli zastavit a počkat, až nad nimi přeletí dron. „Měla jsem na sobě ochranné vybavení a bylo to pro mě jen pár dní. Zdejší rodiny s tím žijí každý den,“ zdůraznila.
„Bylo to těžké, ale inspirující,“ popsala svou návštěvu podzemních krytů, kde se setkala se zdravotníky a dětmi. „Mnoho lidí mi vyprávělo o psychické zátěži, kterou pro ně představuje život v neustálé hrozbě, a o hlubokém strachu, že na ně svět zapomene.
Ambasadorka dětského fondu Unicef uvedla, že je pro ni těžké pochopit, proč tolik lidí nejen na Ukrajině, ale i v Pásmu Gazy, Jemenu, Súdánu, Kongu a jinde trpí. „Jako by nebylo nic, co by mohli ti u moci udělat, aby tyto konflikty ukončili a chránili všechny civilisty rovnocenně,“ napsala s tím, že naději ji dává práce lidskoprávních organizací a těch, kteří je podporují. „Pokud ti dovedou najít sílu, vlády by měly schopné učinit to samé.“
Nečekané drama. Jolie neohlášeně přijela na Ukrajinu, jejího řidiče zadrželi náboráři
Jolie podle portálu Politico neinformovala ukrajinskou vládu o svém záměru navštívit zemi sužovanou válkou s Ruskem. Na fotkách je vidět, že má na sobě neprůstřelnou vestu a nášivku od britské neziskové organizace Legacy of War Foundation, která se zaměřuje na pomoc civilistům během války.
Hereččinu návštěvu provázel incident, kdy ukrajinští vojenští náboráři zadrželi jejího řidiče, jenž je záložníkem a neměl platný zdravotní dokument, který by jej vylučoval z mobilizace. Úřady s ním věc řešily. Není jasné, zda byl propuštěn, či musel do armády. Ukrajinci ale už začali šířit vtipy, že Jolie je nejlepší náborářka či že kolonu herečky zastavil její bývalý manžel Brad Pitt.
Nešlo o první cestu Jolie na Ukrajinu od vypuknutí války. V roce 2022 se vydala do zdravotnického zařízení v Lvově.