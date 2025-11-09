Rusové si z Ukrajiny udělali lidské safari, hlásí Angelina Jolie. Sama unikala dronu

Autor:
  14:57
Americká herečka Angelina Jolie se vyjádřila ke své návštěvě Ukrajiny. Uvedla, že dronová hrozba je všudypřítomná a i ona se musela vyhýbat ruskému bezpilotnímu letounu. Citovala místní, podle kterých Rusové z Ukrajiny prakticky tvoří „lidské safari“. Zdůraznila, že zatímco pro ni to bylo jen několik dní, Ukrajinci jsou v ohrožení života neustále.

„Tento týden jsem navštívila Mykolajiv a Cherson na Ukrajině, abych se setkala s rodinami žijícími na frontové linii. Hrozba dronů byla neustálá a těžká,“ napsala Jolieová na Instagramu. „Na obloze je slyšet tiché bzučení. Místní tomu říkají ‚lidské safari‘, protože drony se používají k neustálému sledování, lovu a terorizování lidí.“

angelinajolie

I visited Mykolaiv and Kherson in Ukraine this week to meet families living on the frontline. The threat of drones was a constant, heavy presence. You hear a low hum in the sky. It’s become known locally as a ‘human safari’, with drones used to track, hunt and terrorize people, constantly. There was a moment when we had to pause and wait while a drone flew overhead. I was in protective gear, and for me, it was just a couple of days. The families here live with this every single day.

They’ve moved their schools, clinics and daycare into reinforced basements, determined that life will go on. It was hard but inspiring to witness. Many people spoke to me about the psychological burden of living under continual threat — and the deeper fear of being forgotten by the world.

It is difficult to understand how, in a world with such a strong capacity for diplomacy, civilians in Ukraine, Sudan, Gaza, Yemen, the DRC and so many other places suffer daily - as if there is nothing that those in power can do to end those conflicts and to protect all civilians, equally.

What gives me hope is the incredible courage and skill of local organizations and volunteers and those who support them, like @marshzhinok @gen.ukrainian @fightforrightngo and @helpukraine_team

If they can find the strength, governments ought to able to do the same.

9. listopadu 2025 v 6:18, příspěvek archivován: 9. listopadu 2025 v 13:50
oblíbit odpovědět uložit

Herečka popisuje, že v jednu chvíli ona a její doprovod museli zastavit a počkat, až nad nimi přeletí dron. „Měla jsem na sobě ochranné vybavení a bylo to pro mě jen pár dní. Zdejší rodiny s tím žijí každý den,“ zdůraznila.

„Bylo to těžké, ale inspirující,“ popsala svou návštěvu podzemních krytů, kde se setkala se zdravotníky a dětmi. „Mnoho lidí mi vyprávělo o psychické zátěži, kterou pro ně představuje život v neustálé hrozbě, a o hlubokém strachu, že na ně svět zapomene.

Ambasadorka dětského fondu Unicef uvedla, že je pro ni těžké pochopit, proč tolik lidí nejen na Ukrajině, ale i v Pásmu Gazy, Jemenu, Súdánu, Kongu a jinde trpí. „Jako by nebylo nic, co by mohli ti u moci udělat, aby tyto konflikty ukončili a chránili všechny civilisty rovnocenně,“ napsala s tím, že naději ji dává práce lidskoprávních organizací a těch, kteří je podporují. „Pokud ti dovedou najít sílu, vlády by měly schopné učinit to samé.“

Nečekané drama. Jolie neohlášeně přijela na Ukrajinu, jejího řidiče zadrželi náboráři

Jolie podle portálu Politico neinformovala ukrajinskou vládu o svém záměru navštívit zemi sužovanou válkou s Ruskem. Na fotkách je vidět, že má na sobě neprůstřelnou vestu a nášivku od britské neziskové organizace Legacy of War Foundation, která se zaměřuje na pomoc civilistům během války.

Hereččinu návštěvu provázel incident, kdy ukrajinští vojenští náboráři zadrželi jejího řidiče, jenž je záložníkem a neměl platný zdravotní dokument, který by jej vylučoval z mobilizace. Úřady s ním věc řešily. Není jasné, zda byl propuštěn, či musel do armády. Ukrajinci ale už začali šířit vtipy, že Jolie je nejlepší náborářka či že kolonu herečky zastavil její bývalý manžel Brad Pitt.

Údajný vedoucí náborové kanceláře, který zastavil kolonu Jolie:

Nešlo o první cestu Jolie na Ukrajinu od vypuknutí války. V roce 2022 se vydala do zdravotnického zařízení v Lvově.

Americká herečka a ambasadorka dětského fondu UNICEF Angelina Jolie navštívila ukrajinský Cherson. Náborové středisko odvedlo jejího řidiče. (5. listopadu 2025)
Americká herečka a ambasadorka dětského fondu UNICEF Angelina Jolie navštívila ukrajinský Cherson. Náborové středisko odvedlo jejího řidiče. (5. listopadu 2025)
Americká herečka a ambasadorka dětského fondu UNICEF Angelina Jolie navštívila ukrajinský Cherson. Náborové středisko odvedlo jejího řidiče. (5. listopadu 2025)
Americká herečka a ambasadorka dětského fondu UNICEF Angelina Jolie navštívila ukrajinský Cherson. Náborové středisko odvedlo jejího řidiče. (5. listopadu 2025)
14 fotografií
Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Jehovisté mohou fungovat dál. Při kontrole jim pomohly i tisíce dopisů ministerstvu

Při mimořádném sjezdu v pražské O2 areně se několik desítek svědků Jehovových...

V únoru hrozil Náboženské společnosti Svědků Jehovových zánik. Ministerstvo kultury mělo důvodné podezření, že církev porušuje zákon například tím, že svým členům neumožňuje svobodnou změnu...

9. listopadu 2025  15:30

Rusové si z Ukrajiny udělali lidské safari, hlásí Angelina Jolie. Sama unikala dronu

Americká herečka a ambasadorka dětského fondu UNICEF Angelina Jolie navštívila...

Americká herečka Angelina Jolie se vyjádřila ke své návštěvě Ukrajiny. Uvedla, že dronová hrozba je všudypřítomná a i ona se musela vyhýbat ruskému bezpilotnímu letounu. Citovala místní, podle...

9. listopadu 2025  14:57

VIDEA TÝDNE: Spor o ukrajinskou vlajku, česká Miss Earth a výhrůžky vojákům

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Po týdnu je tady souhrn videí, která vás za uplynulých sedm dní nejvíc zaujala. Okamura jako první věc ve funkci předsedy Sněmovny nechal sundat Ukrajinskou vlajku z budovy. Češka Natálie Puškinová...

9. listopadu 2025  14:27

Velký třesk, balet s rolbou, Ewa Farna. Horáckou arénu otevřela nabitá show

Pod střechou Horácké arény v Jihlavě se zavěšeni na lanech vznášejí živí...

Pět a půl tisíce diváků v hledišti, přibližně devět stovek vystupujících na ledě, třech pódiích a všech schodištích haly, a také v blízkém okolí arény. A především téměř čtyři hodiny úžasné show, na...

9. listopadu 2025  14:12

GLOSA: Co se stane, když se i sama smrt musí odebrat na odpočinek

Obálka komiksu Mnoho smrtí Laily Starr

Představme si, že z našeho světa zmizí smrt. A zapomeňme na chvíli na „smrťáčka“ Václava Lohniského z pohádky Dařbuján a Pandrhola, zavřeného v sudu. Tandem britských komiksových autorů Ram V...

9. listopadu 2025

Rajchlova mučednická poloha je směšná, videa sám šířil, napsala Černochová

Tisková konference ministryně obrany Jany Černochové (ODS) ke čtyřem rokům ve...

Ministryně obrany v demisi Jana Černochová se ostře pustila do poslance Jindřicha Rajchla kvůli jeho sporům s aktivisty okolo provokatéra Mikea Oganesjana, kteří tvrdí, že Rajchl natáčel sexuálně...

9. listopadu 2025  13:46

Havlíček připustil konec muniční iniciativy i ukrajinských vlajek na resortech

Karel Havlíček z hnutí ANO (14. října 2025)

Stažení ukrajinské vlajky z budovy Sněmovny, které nařídil nový předseda Tomio Okamura (SPD), vyvolalo vlnu kritiky. Místopředseda ANO Karel Havlíček v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News...

9. listopadu 2025  11:40,  aktualizováno  13:45

VIDEO: Nelízl a do práce nedojel. Dvěma zákazům řízení se motorkář ještě divil

Motocyklista se zákazem mířil do práce, nakonec skončil na služebně

Hned dva zákazy řízení měl z dřívějška na svém kontě motocyklista, kterého zastavili policisté v brněnských Židenicích. Zakázali mu další jízdu, stroj nechali odtáhnout a místo do práce, kam údajně...

9. listopadu 2025  13:31

Nafoukli rozpočet o 15 miliard, tvrdí Babiš. Nemá návrh, nechce šetřit, uvedl Fiala

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovořil s prezidentem...

Pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš tvrdí, že v návrhu rozpočtu končící vlády chybí přes 85 miliard korun na výdajích. 15 miliard korun příjmů pak označil za nafouknutých a neexistujících....

9. listopadu 2025  11:11,  aktualizováno  13:26

Silné vlny na Tenerife zabily tři lidi, další strhly do oceánu. Hrozí i silný vítr

Tenerife

Na tři vzrostl počet obětí na španělském ostrově Tenerife, který v sobotu zasáhly silné vlny. Dalších 15 lidí zůstává podle záchranářů zraněno. Úřady nabádají k opatrnosti.

9. listopadu 2025  13:21

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Energie zlevňují. ČEZ od ledna sníží ceny za elektřinu a plyn 1,6 milionu zákazníkům

ilustrační snímek

Energetická společnost ČEZ zlevní od začátku příštího roku dodávky energií pro celkem 1,6 milionu zákazníků. Cenu elektřiny na dobu neurčitou sníží o 240 Kč za spotřebovanou megawatthodinu (MWh),...

9. listopadu 2025  13:13

Ospalého Joea střídá mátožný Don. Trump v Oválné pracovně vypadal, jako by spal

Americký prezident Donald Trump čelí podezřením, že usnul v Oválné pracovně,...

Americký prezident Donald Trump na nedávném setkání v Oválné pracovně vzbuzoval dojem, že se mu nedaří udržet oči vzhůru. I při jiných příležitostech vypadal unaveně. Demokraté se mu za to vysmívají,...

9. listopadu 2025  12:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.