Kdyby nepadla NDR, Merkelová by cestovala po USA a poslouchala Springsteena

20:34 , aktualizováno 20:34

Byla by už v důchodu a cestovala po Spojených státech amerických. Tak odpověděla německá kancléřka Angela Merkelová na dotaz magazínu Spiegel, který se jí ptal na to, co by dělala v případě, že by před třiceti lety nepadla Berlínská zeď a nezhroutil se komunistický režim Německé demokratické republiky.