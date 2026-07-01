„Je zvláštní, když se člověk pomalu stává historií,“ řekla Merkelová v rozhovoru s listem Die Zeit. „Takže tu teď taky visím,“ dodala. Portréty sedmi bývalých německých kancléřů se nacházejí v budově kancléřství v centru Berlína. Podnět ke vzniku galerie dal v roce 1976 tehdejší kancléř Helmut Schmidt. Zdobily pak ale ještě sídlo předsedů německé vlády v Bonnu.
Merkelová z funkce odešla po 16 letech v prosinci 2021. Podle listu Die Zeit pak chtěla nejprve dokončit své paměti, které vyšly v roce 2024. Až poté se rozhodovala, kdo by ji měl pro galerie kancléřů zvěčnit. „Potřebovala jsem odstup,“ řekla 71letá bývalá kancléřka při úterním slavnostním odhalení obrazu.
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Nakonec se rozhodla pro 28letého německo-francouzského umělce Queyrase, který ji maloval několik měsíců. Zachytil ji v typickém saku v modré barvě, kancléřka přitom na rozdíl od většiny předchůdců na obraze stojí a za ní je zlatohnědé pozadí. Gesto, kterým se proslavila - palce a ukazováčky spojené do tvaru kosočtverce - na portrétu chybí.
Podle Queyrase může portrét jako ten bývalé kancléřky vzniknout pouze v prostředí, ve kterém panuje důvěra. Snažil se proto Merkelovou pochopit i jako člověka. Jeho cílem rovněž bylo, aby ji divák poznal na první pohled.
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Po slavnostním odhalení bude obraz Merkelové několik měsíců viset v berlínském Bodeho muzeu, v říjnu bude předán kancléřství. Na jeho zdi pak už bude chybět jen jeden portrét bývalého kancléře - nástupce Merkelové Olafa Scholze.