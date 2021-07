Merkelová naposledy zamíří do Bílého domu. S Bushem tam jednala před 15 lety

Její čtvrteční program začal pracovní snídaní s americkou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou v její rezidenci na okraji americké metropole. Harrisová zahraniční návštěvu hostila poprvé od svého lednového nástupu do funkce.



Tématy jednání má být spolupráce při řešení globálních problémů, počínaje pandemií a vztahy s Ruskem a Čínou konče. Mohlo by dojít i na ukončování americké vojenské mise v Afghánistánu a na roli, kterou bude Německo a NATO hrát při snaze tuto asijskou zemi podporovat po odchodu amerických vojsk.

Podle portálu iRozhlas by měla Merkelová s Bidenem probrat také plynovod Nord Stream 2, který bude dodávat zemní plyn do Německa. USA projekt dlouhodobě kritizuje kvůli poškození Ukrajiny.

Kancléřka následně zamíří do Bílého domu, kde je na programu bilaterální schůzka s americkým prezidentem i jednání ve více lidech.

Biden Merkelovou přivítá v Bílém domě 15 let poté, co se tam kancléřka setkala s tehdejším prezidentem Georgem Bushem mladším. Po něm, Baracku Obamovi a Donaldu Trumpovi je Biden čtvrtým prezidentem USA od nástupu Merkelové do úřadu kancléřky.

Merkelová je ve Washingtonu na rozlučkové návštěvě, na podzim po 16 letech post kancléřky opustí. Naopak pro Joa Bidena je to první zahraniční návštěva, kterou v Bílém domě přivítá. Německá kancléřka během návštěvy převezme také čestný diplom Univerzity Johnse Hopkinse.