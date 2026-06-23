Říjen 2020. Světem se valí jedna mutace covidu za druhou a v Downing Street sedí blonďatý kašpar Boris Johnson. Britové ještě nic neví o bujarých večírcích v Downing Street (zn.: přineste si vlastní chlast!) a se skřípěním zubů se chystají na druhou vlnu lockdownů.
Nejtvrdší restrikce mají nejdříve dopadnout na sever Anglie, kde epidemiologové hlásí extrémní nárůst nakažených a lékaři varují před kolapsem jednotek intenzivní péče. Opět se budou zavírat bary, hospody, většina obchodů...
Jenže proti diktátu Londýna se postaví rozhořčený chlapík v džínách a dělnické bundě, nad brýlemi mu tančí huňaté obočí.
Jeho největším úspěchem bylo ukončení letité války autobusových dopravců. V Manchesteru jich fungovalo asi třicet, bojovali o nejlukrativnější linky, zato do chudých čtvrtí nejezdili.