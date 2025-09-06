Ukrajinské nacionalisty kosí atentáty. Lvov truchlí za „komandanta Majdanu“

Na čerstvém hrobu se vrší květiny, smuteční věnec poslal každý, kdo v politice něco znamená. Starosta Lvova, předseda Verchovné rady, bývalí premiéři a ministři, polský velvyslanec i prezident Volodymyr Zelenskyj.
Na chodníčku před hrobem sedí sestra Andrije Parubije. Je celá v černém, na očích má tmavé brýle. S novináři se bavit nechce, ale tichým hlasem nás pobízí, že záplavu květin na hrobu jejího bratra si můžeme klidně nafotit. Další obyvatelé Lvova, kteří se sem tři dny po pohřbu přišli poklonit, jsou o něco sdílnější.
„Vláda dělá, že nic nevidí. Když Zelenskyj přijede na frontu, tak se tam nikdy nestřílí. Ale když tam přijede Porošenko, hned stříleli.“