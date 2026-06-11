Tate, který do Ruska přicestoval v souvislosti s konáním Petrohradského ekonomického fóra, navštívil vojenský výcvikový areál ne neznámém místě. Dostal příležitost vyzkoušet si několik typů zbraní včetně útočné pušky či plamenometu.
Záběry z návštěvy ukazují, jak influencer střílí na střelnici pod dohledem instruktorů.
Tate již dříve vzbudil pozornost svým příjezdem do Ruska, kde ho na letišti přivítali tradičním chlebem a solí za doprovodu písně Matuška.
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Misogyn Tate přiletěl do Ruska, vřele ho vítali. Může vystoupit na Putinově fóru
Tate v současnosti čelí vyšetřování v několika zemích. Vyšetřovatelé v Rumunsku, Velké Británii a USA prověřují obvinění z obchodování s lidmi, znásilnění a sexuálního zneužívání nezletilých.