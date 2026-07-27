Federální úřady bratry zadržely 18. července, přičemž Británie žádá o jejich vydání kvůli obvinění ze znásilnění a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Tateovi u pondělního jednání nebyli přítomni, zastupovali je jejich právníci.
Britské úřady už dříve sdělily, že obvinění, kvůli nimž žádají o vydání, se týkají čtyř údajných obětí a zahrnují znásilnění, fyzické napadení, obchodování s lidmi a trestné činy související s obscénními snímky dítěte a extrémní pornografií.
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„Politicky motivované zatčení.“ Andrew Tate a jeho bratr se budou bránit vydání do Británie
Obvinění se podle britských prokurátorů vztahují k období let 2010 až 2017. Právní zástupce bratrů označil bez dalšího vysvětlení žádost o vydání za politicky motivovanou.
Britská prokuratura už loni v květnu oznámila, že proti bratrům vznesla celkem 21 obvinění, mimo jiné ze zneužívání žen v letech 2012 až 2015 v oblasti severně od Londýna, kde vyrůstali. Bratři tato obvinění popírají.
Tateovi, kteří propagují hypermaskulinitu a mají na sociálních sítích miliony sledujících, se v roce 2016 přestěhovali do Rumunska. Tam byli v roce 2022 zatčeni a obviněni z účasti na podvodech, jejichž cílem bylo lákat ženy za účelem sexuálního vykořisťování.
Minulý rok v únoru se přesunuli do Spojených států.
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21. července 2026