Bratři poprvé od svého sobotního zadržení předstoupili před federální soud. Dočasně zůstávají ve federální vazbě a americký okresní soudce bude v příštích týdnech posuzovat, zda jsou splněny podmínky pro jejich vydání. Další slyšení bylo stanoveno na 27. července.
McBride uvedl, že jeho klienti jsou podle něj nevinní a neměli by být vydáni kvůli činům, které nespáchali. Tvrdil také, že jejich zatčení v Miami bylo politicky motivované, bližší vysvětlení ale neposkytl.
Britské úřady sdělily, že nová obvinění se týkají čtyř dalších údajných obětí a zahrnují znásilnění, fyzické napadení, obchodování s lidmi a trestné činy související s obscénními snímky dítěte a extrémní pornografií. Obvinění se podle britských prokurátorů vztahují k období let 2010 až 2017.
Bratři se do Rumunska přestěhovali v roce 2016. V roce 2022 tam byli zadrženi kvůli podezření z obchodování s lidmi a z toho, že podle vyšetřovatelů přesvědčovali ženy k zapojení do sexuálních aktivit, z nichž měli mít finanční prospěch. Tateovi obvinění odmítají. Loni jim bylo umožněno odcestovat do Floridy.
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V Miami zadrželi bratry Tateovy, Británie je viní ze znásilnění a obchodu s lidmi
Andrew Tate se původně proslavil jako účastník britské reality show Big Brother a později získal miliony sledujících na sociálních sítích. Spolu s bratrem patří k nejkontroverznějším internetovým osobnostem a často čelí kritice kvůli misogynním a násilným výrokům.