Nejtemnější den. Britskou monarchií otřásá zatčení králova chlípného bratra

Nejlepší perspektivu pro pochopení zemětřesení v řadách Windsorů nabízí pohled do historie. Vraťme se tedy do roku 1647. Tehdy Karla I. Stuarta uprostřed občanské války nechal zatknout parlament, obvinil ho z velezrady, postavil před soud a popravil.
Nebyl to jen konec pokusů o zavedení absolutismu na ostrovech, ale také poslední zaznamenaný případ zatčení člena královské rodiny. Britská koruna si prošla mnoha skandály – stačí vzpomenout abdikaci Eduarda VIII. kvůli svatbě s rozvedenou Američankou, tragédii princezny Diany, otravnou ságu kolem uraženého prince Harryho a jeho ženy Meghan...
Ano, soukromý život „Royals“ je pod každodenním drobnohledem. Ale pletky se zákonem? Zatčení? Něco takového Británie téměř čtyři sta let nezažila. Snad jenom princezna Anna dostala před lety pokutu pět set liber, když její bulteriér pokousal v parku dvě děti. Jenže to ve srovnání s kauzami jejího o deset let mladšího bratra zní jako anekdota.
Jeho spolupracovníci z těch dob ho popisují jako nafoukaného kašpara, který se hlasitě směje vlastním vtipům a považuje se za experta na všechno.