Nejtemnější den. Britskou monarchií otřásá zatčení králova chlípného bratra

Bratr britského krále Andrew Mountbatten-Windsor opouští policejní stanici v obci Aylsham (20. února 2026)

Adam Hájek
  20:00
Ještěže se toho Alžběta II. nedožila. Potupný pád jejího zhýralého syna Andrewa ve čtvrtek korunovalo zatčení policií, navíc v den jeho šestašedesátých narozenin. Britská veřejnost ho svorně nenávidí a klade si neodbytnou otázku: Nestáhnou jeho kauzy ke dnu celou monarchii?

Nejlepší perspektivu pro pochopení zemětřesení v řadách Windsorů nabízí pohled do historie. Vraťme se tedy do roku 1647. Tehdy Karla I. Stuarta uprostřed občanské války nechal zatknout parlament, obvinil ho z velezrady, postavil před soud a popravil.

Nebyl to jen konec pokusů o zavedení absolutismu na ostrovech, ale také poslední zaznamenaný případ zatčení člena královské rodiny. Britská koruna si prošla mnoha skandály – stačí vzpomenout abdikaci Eduarda VIII. kvůli svatbě s rozvedenou Američankou, tragédii princezny Diany, otravnou ságu kolem uraženého prince Harryho a jeho ženy Meghan...

Ano, soukromý život „Royals“ je pod každodenním drobnohledem. Ale pletky se zákonem? Zatčení? Něco takového Británie téměř čtyři sta let nezažila. Snad jenom princezna Anna dostala před lety pokutu pět set liber, když její bulteriér pokousal v parku dvě děti. Jenže to ve srovnání s kauzami jejího o deset let mladšího bratra zní jako anekdota.

Jeho spolupracovníci z těch dob ho popisují jako nafoukaného kašpara, který se hlasitě směje vlastním vtipům a považuje se za experta na všechno.

Fifinčina šatna i Myšpulínova laboratoř. Návštěvníci se ocitnou přímo ve Čtyřlístku

Autor Čtyřlístku Jaroslav Němeček se svou ženou Lucií (20. února 2026)

Myšpulínova vzducholoď, Fifinčina kuchyň nebo strašidelný les. Ale také stůl, na kterém Jaroslav Němeček nakreslil nespočet obrázků s hrdiny populárního českého komiksu. Muzeum Čtyřlístku v Doksech...

20. února 2026  17:34

Po srážce na sjezdovce v Harrachově zemřela lyžařka. Policie hledá svědky

V Harrachově se 20. února 2026 po poledni srazili na sjezdovce muž a žena....

V Harrachově se dnes po poledni srazili na sjezdovce muž a žena. Lyžařka v seniorském věku přes zásah zdravotníků zemřela. Nehodu vyšetřuje policie, kriminalisté nařídili soudní pitvu. V této zimní...

20. února 2026  14:56,  aktualizováno  17:31

